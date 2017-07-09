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    Дриусси: «Случилось то, о чем мечтал: уезжаю в Европу»

    Новоиспеченный нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси выступил с прощальной речью в адрес фанатов его бывшей команды – аргентинского «Ривер Плейта». Напомним, что переход южноамериканца в стан сине-бело-голубых был завершен 8 июля.

    «Спасибо за ваше тепло, за веру в команду. Буду всегда держать в вас в своем сердце. Верю, что в один прекрасный момент вернусь в «Ривер». Так поступали многие известные футболисты. На данный момент я испытываю двоякие настроения. С одной стороны, грустно покидать клуб, где из меня сделали хорошего игрока. С другой стороны, рад, что отправляюсь в Европу, о чем давно мечтал.

    Также благодарю за все главного тренера команды Марсело Гальярдо и моих великолепных партнеров», – приводит слова Дриусси LPM.

    Аргентинец выступал за «Ривер Плейт» с 2013 года, провел 67 матчей и забил 21 мяч.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2017 21:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 июля 2017, 09:30

      Да уж, СПб - чистая Европа! А настоящая .опа особенно на окраинах или в Ленинградской области.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 10 июля 2017, 08:08

      Ошибся Дриусси. Россия - не Европа.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 10 июля 2017, 07:33

      :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Drezden85 10 июля 2017, 06:11

      "провел 67 матчей и забил 21 мяч"
      и все???

      0
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Drezden85 10 июля 2017, 12:08

      а что не нравится? он что должен по 100 мячей за сезон класть? в аргентине хоть и атакующий футбол, но больше половины команд играют плотно в обороне...и к тому же для справки... Дриусси не всегда использовали как чистого нападающего... он в молодежке забивал очень много, а после перехода в большой футбол тренеры ривер плейта почему то не стали ставить его нападающим а отодвигали то на фланг то на позицию плеймейкера... только в последнем сезоне, когда сменился тренер его начали ставить на его родную позицию и он за 29 матчей забил 17 мячей(и только 2 с пенальти) и отдал 3 передачи...

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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 10 июля 2017, 02:02

      проявишь себя и будет скачек в Европу а пока играй набивай себе цену

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 10 июля 2017, 00:25

      Очень сомнительная Европа. Евразия будет все-таки точнее и приехал ты сюда в том числе и ради бабла...

      0
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      Рейтинг: +253

      stop 9 июля 2017, 23:22

      Будь лучшим в Зените !

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > stop 10 июля 2017, 09:32

      Спасибо. Постараюсь оправдать Ваше Высокое доверие.
      Дриусси.

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 9 июля 2017, 22:27

      Это не Европа парень..это даже не Азия..это жопа и мы приветствуем тебя..)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 21:57

      Надолго ли?.... Загадочные они... Может как Домингес или Ансальди заиграть, может как Кавенаги удивить....

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > insider_retro 10 июля 2017, 00:41

      У Домингеса и Ансальди в Зените тоже не очень то получилось. В Рубине хорошо играли, но там Бердыев у которого некоторым только и удаётся заиграть.

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