Дриусси: «Случилось то, о чем мечтал: уезжаю в Европу»

Новоиспеченный нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси выступил с прощальной речью в адрес фанатов его бывшей команды – аргентинского «Ривер Плейта». Напомним, что переход южноамериканца в стан сине-бело-голубых был завершен 8 июля.

«Спасибо за ваше тепло, за веру в команду. Буду всегда держать в вас в своем сердце. Верю, что в один прекрасный момент вернусь в «Ривер». Так поступали многие известные футболисты. На данный момент я испытываю двоякие настроения. С одной стороны, грустно покидать клуб, где из меня сделали хорошего игрока. С другой стороны, рад, что отправляюсь в Европу, о чем давно мечтал.

Также благодарю за все главного тренера команды Марсело Гальярдо и моих великолепных партнеров», – приводит слова Дриусси LPM.

Аргентинец выступал за «Ривер Плейт» с 2013 года, провел 67 матчей и забил 21 мяч.