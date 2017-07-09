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Дриусси: «Случилось то, о чем мечтал: уезжаю в Европу»

9 июля 2017, 21:47
12

Новоиспеченный нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси выступил с прощальной речью в адрес фанатов его бывшей команды – аргентинского «Ривер Плейта». Напомним, что переход южноамериканца в стан сине-бело-голубых был завершен 8 июля.

«Спасибо за ваше тепло, за веру в команду. Буду всегда держать в вас в своем сердце. Верю, что в один прекрасный момент вернусь в «Ривер». Так поступали многие известные футболисты. На данный момент я испытываю двоякие настроения. С одной стороны, грустно покидать клуб, где из меня сделали хорошего игрока. С другой стороны, рад, что отправляюсь в Европу, о чем давно мечтал.

Также благодарю за все главного тренера команды Марсело Гальярдо и моих великолепных партнеров», – приводит слова Дриусси LPM.

Аргентинец выступал за «Ривер Плейт» с 2013 года, провел 67 матчей и забил 21 мяч.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян
Комментарии (12)
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insider_retro
1499626644
Надолго ли?.... Загадочные они... Может как Домингес или Ансальди заиграть, может как Кавенаги удивить....
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Путник 13
1499628443
Это не Европа парень..это даже не Азия..это жопа и мы приветствуем тебя..)
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stop
1499631745
Будь лучшим в Зените !
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Aleksandr_1986_Spb_
1499635526
Очень сомнительная Европа. Евразия будет все-таки точнее и приехал ты сюда в том числе и ради бабла...
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tambovchanin
1499641336
проявишь себя и будет скачек в Европу а пока играй набивай себе цену
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Drezden85
1499656317
"провел 67 матчей и забил 21 мяч" и все???
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NEMETSRUS
1499661231
:-)
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komarinskiy
1499663337
Ошибся Дриусси. Россия - не Европа.
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Тамхар
1499668240
Да уж, СПб - чистая Европа! А настоящая .опа особенно на окраинах или в Ленинградской области.
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