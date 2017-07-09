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    Канчельскис полагает, что Руни покинул «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью

    Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал состоявшийся 9 июля переход форварда команды Уэйна Руни в «Эвертон».

    «В свое время благодаря Уэйну «Эвертон» сумел остаться в Премьер-лиге. Когда его продавали в «Манчестер Юнайтед», мерсисайдцы, находившиеся в непростом финансовом положении, смогли получить солидную по тем меркам сумму, которая помогла удержаться клубу на плаву. Теперь Руни вернулся домой в родной клуб. Уверен, что его тепло встретят на «Гудисон Парке».

    В Манчестере он стал лучшим бомбардиром клуба и сборной Англии по футболу, в «Эвертоне» ему бы не удалось настолько раскрыться. Причиной ухода Руни стал Жозе Моуринью и его модель игры, в которой форварду нет места. Уэйн посчитал неправильным сидеть на скамейке, его можно понять.

    Руни всего 31 год, у него есть время, чтобы доказать, что он не списанный футболист. Он может еще принести пользу сборной Англии и «Эвертону», – заявил Канчельскис.

    Источник: ТАСС

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    09.07.2017 20:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 июля 2017, 20:53

      Видно не срослось у них с Мауром (( Руни ещё своё докажет !!!

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