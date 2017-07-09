Канчельскис полагает, что Руни покинул «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал состоявшийся 9 июля переход форварда команды Уэйна Руни в «Эвертон».

«В свое время благодаря Уэйну «Эвертон» сумел остаться в Премьер-лиге. Когда его продавали в «Манчестер Юнайтед», мерсисайдцы, находившиеся в непростом финансовом положении, смогли получить солидную по тем меркам сумму, которая помогла удержаться клубу на плаву. Теперь Руни вернулся домой в родной клуб. Уверен, что его тепло встретят на «Гудисон Парке».

В Манчестере он стал лучшим бомбардиром клуба и сборной Англии по футболу, в «Эвертоне» ему бы не удалось настолько раскрыться. Причиной ухода Руни стал Жозе Моуринью и его модель игры, в которой форварду нет места. Уэйн посчитал неправильным сидеть на скамейке, его можно понять.

Руни всего 31 год, у него есть время, чтобы доказать, что он не списанный футболист. Он может еще принести пользу сборной Англии и «Эвертону», – заявил Канчельскис.