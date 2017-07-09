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    ЦСКА подходит к началу сезона в РФПЛ без травмированных

    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог товарищескому матчу против «Краснодара» (1:1), состоявшемуся 9 июля, и всему австрийскому сбору команды. Наставник отмечает, что в коллективе на сию пору нет травмированных футболистов.

    Москвичи начнут сезон 15 июля гостевым матчем против махачкалинского «Анжи».

    — Спарринг нужен был и нам, и «Краснодару», чтобы выявить недостатки. Получилась очень хорошая игра. Наверное, можно было избежать мяча в свои ворота в концовке. Тем не менее, мы неплохо действовали до 90-й минуты, провели много хороших атак. В то же время и «Краснодар» надо отметить. Считаю, что этот спарринг — то, что нам было нужно в преддверии стартового тура.

    — На этом программа австрийских сборов завершена. Подведите, пожалуйста, вкратце итоги.

    — Думаю, что мы очень хорошо поработали. Да, это не то же самое, что зимние сборы, но поработали качественно. Важно, что все футболисты в строю, подходим к первому матчу без травм. Это внушает оптимизм.

    — Что скажете об ожиданиях от сезона в целом?

    — Очень сложно оценивать. Каждый матч может перевернуть ситуацию. Будем идти шаг за шагом, бороться за победу в каждой игре и ждать жеребьевки квалификации Лиги чемпионов.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    09.07.2017 19:35
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 10 июля 2017, 06:50

      "Важно, что все футболисты в строю, подходим к первому матчу без травм. Это внушает оптимизм."
      Конечно важно,потому что играть то у нас уже не кому,футболистов раз два и обчелся!Если усиления состава не будет,то ни о каких Кубках и Чемпионствах можно и не думать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      Футурист 9 июля 2017, 21:23

      и без трансферов!))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 июля 2017, 19:50

      купили бы еще игроков..

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