«Тюмень» не в состоянии платить зарплату игрокам из Премьер-лиги

Директор «Тюмени» Александр Попов рассказал о зарплатах ведущих игроков своей команды. По его словам, клуб не готов платить большие деньги игрокам из Премьер-лиги.

«Мы вели переговоры с игроками, которые имеют опыт выступлений в Премьер-лиге, а также с лучшими нападающими ФНЛ. Они были не против перейти в Тюмень. Но цена вопроса – зарплата от 500 тысяч рублей в месяц. У нас таких денег нет. У нас самые большие зарплаты – 250 тысяч. Столько получают ведущие игроки в команде. А платить 500 тысяч и больше мы не в состоянии – просто нет такого бюджета.

Поэтому стараемся добиваться результата за счет молодых игроков и местных воспитанников. По бюджету, чего греха таить, мы даже не в середине. Из 20 команд мы, наверное, 15-е», – приводит слова Попова «Вслух.ру».

В первом туре первенства ФНЛ «Тюмень» уступила на своем поле «Балтике» – 1:2.