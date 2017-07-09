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    «Тюмень» не в состоянии платить зарплату игрокам из Премьер-лиги

    Директор «Тюмени» Александр Попов рассказал о зарплатах ведущих игроков своей команды. По его словам, клуб не готов платить большие деньги игрокам из Премьер-лиги.

    «Мы вели переговоры с игроками, которые имеют опыт выступлений в Премьер-лиге, а также с лучшими нападающими ФНЛ. Они были не против перейти в Тюмень. Но цена вопроса – зарплата от 500 тысяч рублей в месяц. У нас таких денег нет. У нас самые большие зарплаты – 250 тысяч. Столько получают ведущие игроки в команде. А платить 500 тысяч и больше мы не в состоянии – просто нет такого бюджета.

    Поэтому стараемся добиваться результата за счет молодых игроков и местных воспитанников. По бюджету, чего греха таить, мы даже не в середине. Из 20 команд мы, наверное, 15-е», – приводит слова Попова «Вслух.ру».

    В первом туре первенства ФНЛ «Тюмень» уступила на своем поле «Балтике» – 1:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2017 06:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 10:54

      Не только Тюмень не в состоянии удовлетворить запросы игроков РФПЛ и "лучших нападающих ФНЛ"!!.... Многие европейские клубы ведущих дивизионов не потянут содержание наших футболистов... О как!!!....

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 9 июля 2017, 13:29

      Это реальные деньги за которые футболисты и должны играть,плюс премиальные,плюс определённые бонусы ,плюс бесплатное мед.обеспечение и т.д.Ну не миллионы же в месяц платить,как в Томи,чтобы потом стать банкротом.

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