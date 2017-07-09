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    Кононов доволен результатами зарубежных сборов

    Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов назвал продуктивными зарубежные сборы своей команды.

    «Сборы прошли продуктивно. Проделан большой объем работы по физической подготовке. Мы сыграли шесть спаррингов, и было много тактических занятий в двух тренировочных циклах.

    За время сборов игроки показали свои сильные стороны. Верю, что наша совместная работа принесет положительный результат, и мы будем стремиться к самым высоким достижениям», – рассказал Кононов.

    В воскресенье команда продолжит подготовку к сезону 2017-2018 на родине.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    09.07.2017 06:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 10 июля 2017, 22:15

      УДАЧИ!!!

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