Марез босиком играл в футбол в Алжире

Ресурс DZfoot опубликовал видео, на котором нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез играет в футбол босиком в окружении детей. Согласно описанию, действие происходит на родине чемпиона АПЛ-2015/16 в Алжире. Форвард покинул страну в возрасте 12 лет, чтобы присоединиться к академии французского «Сарселя».

В июне футболист заявил о желании покинуть «Лестер». «Бомбардир» писал об интересе к игроку сборной Алжира со стороны «Барселоны».