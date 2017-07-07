Воспитанник «Реала» Гранеро перешел в «Эспаньол»

«Эспаньол» объявил о подписании контракта с полузащитником Эстебаном Гранеро. Соглашение рассчитано до июня 2020 года. Ранее испанец прервал сотрудничеством с «Реалом Сосьедад».

30-летний Гранеро является выпускником «Кастильи», в которой числился с 1996 по 2004 год. Позже игрок выступал за резервные команды «Реала» и «Хетафе». С 2009 по 2012 год испанец играл в главной команде сливочных, после чего присоединился к «Куинз Парк Рейнджерс». В 2014 году подписал четырехлетний контракт с «Сосьедадом».

В минувшем сезоне хавбек отдал одну голевую передачу в 22 матчах всех турниров. Команда из Сан-Себастьяна завершила выступление в Примере-2016/17 на шестом месте в турнирной таблице.