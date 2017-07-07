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  • Стадион «СКА-Хабаровск» получил статус первой категории и сможет принимать матчи РФПЛ

Стадион «СКА-Хабаровск» получил статус первой категории и сможет принимать матчи РФПЛ

7 июля 2017, 19:31
4

Новичок РФПЛ «СКА-Хабаровск» в первом матче следующего сезона примет «Зенит». Пресс-служба хабаровского клуба сообщила о том, что местный Стадион имени Ленина получил право проводить матчи национального чемпионата.

«Сегодня в Москве состоялось заседание комитета по сертификации стадионов Российского Футбольного Союза. Домашняя арена ФК «СКА-Хабаровск» по его итогам получила статус «Первой категории с замечаниями». Таким образом, матч с петербургским «Зенитом», который состоится 16-го числа уже точно пройдeт в Хабаровске», – говорится в сообщении.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что в качестве резервного клуб выбрал стадион в Махачкале.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск
Комментарии (4)
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Garrincha58
1499446338
первый матч пройдет,а потом начнут переносить на запасной стадион вот увидите к бабке не ходи,потому что играть должен Зенит
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МАКАРШВЕД
1499448592
Хабаровск ждет первых посетителей РФПЛ! Сине-бело-ГОЛУБЫЕ в дорогу!!!!
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dok66
1499449593
И это ест хорошо ! Респект Хабаровску ! Нравится мне этот город !
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