Стадион «СКА-Хабаровск» получил статус первой категории и сможет принимать матчи РФПЛ

Новичок РФПЛ «СКА-Хабаровск» в первом матче следующего сезона примет «Зенит». Пресс-служба хабаровского клуба сообщила о том, что местный Стадион имени Ленина получил право проводить матчи национального чемпионата.

«Сегодня в Москве состоялось заседание комитета по сертификации стадионов Российского Футбольного Союза. Домашняя арена ФК «СКА-Хабаровск» по его итогам получила статус «Первой категории с замечаниями». Таким образом, матч с петербургским «Зенитом», который состоится 16-го числа уже точно пройдeт в Хабаровске», – говорится в сообщении.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что в качестве резервного клуб выбрал стадион в Махачкале.