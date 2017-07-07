Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стадион «СКА-Хабаровск» получил статус первой категории и сможет принимать матчи РФПЛ

    Новичок РФПЛ «СКА-Хабаровск» в первом матче следующего сезона примет «Зенит». Пресс-служба хабаровского клуба сообщила о том, что местный Стадион имени Ленина получил право проводить матчи национального чемпионата.

    «Сегодня в Москве состоялось заседание комитета по сертификации стадионов Российского Футбольного Союза. Домашняя арена ФК «СКА-Хабаровск» по его итогам получила статус «Первой категории с замечаниями». Таким образом, матч с петербургским «Зенитом», который состоится 16-го числа уже точно пройдeт в Хабаровске», – говорится в сообщении.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что в качестве резервного клуб выбрал стадион в Махачкале.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2017 19:31
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июля 2017, 20:46

      И это ест хорошо ! Респект Хабаровску ! Нравится мне этот город !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 7 июля 2017, 20:29

      Хабаровск ждет первых посетителей РФПЛ! Сине-бело-ГОЛУБЫЕ в дорогу!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2017, 19:52

      первый матч пройдет,а потом начнут переносить на запасной стадион вот увидите к бабке не ходи,потому что играть должен Зенит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: 0

      cky3k > Garrincha58 8 июля 2017, 01:16

      Так только луческу мог сказать!! ;)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11