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    «СКА-Хабаровск» в качестве резервного выбрал стадион в Махачкале

    Генеральный директор новичка РФПЛ хабаровского «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов сообщил, какой стадион его клуб выбрал в качестве резервного на ближайшие сезон. Таковым стал махачкалинский «Анжи-Арена», являющийся домашним для местного «Анжи».

    Что касается основного стадиона дальневосточников, то на нем 7 июля будет завершена постилка нового современного искусственного газона.

    Исходя из этого, есть вероятность, что санкт-петербургскому «Зениту» на игру первого тура РФПЛ против хабаровчан придется лететь на Дальний Восток, а не в Химки, как планировалось ранее.

    Источник: ТАСС

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    02.07.2017 13:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 7 июля 2017, 18:42

      Отлично. Больше футбола в Каспийске

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      Рейтинг: +17

      bambanera95 3 июля 2017, 09:07

      поменяли бы тренера сборной России по футбол??
      ты сам поним аеш что говориш то ??
      окажись я на месте мудко?-
      хааахааахааа , ну если не фантазировать то тех кто будет оказываться на месте мудко , а и по возрастающей и тех кто будет оказываться на месте тех кто оказался на месте мудко, уже расписали лет на 30 эдак вперед.

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      Рейтинг: +17

      bambanera95 3 июля 2017, 09:02

      Александр Васильевич Суворов, наверняка, выбрал бы такой способ тренировок, для взятия вороd-
      БЛ* *бать ты загну л , ты директор стройфирмы??
      те подряд чтоли нужен?
      для таких тренировок обьясняю- есть площадки где ворота - их рамка сущностью своей расположена близко к батонному забору , сам на такой тренируюсь,
      (площадка бетон. забором обнесена ) , так начертите же проекцию точки с которой удар наноситься на етот самый забор, для разный расстояний используйте различные цвета , но хотя мне представляется (дайтобог чтоб я ошибся что ты обычный х*еплет , (хотя среди директоров ст=ройфирм х*еплетов тоже предостаточно)

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 16:24

      Верно, поближе к дому

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 2 июля 2017, 15:22

      В году 52 недели,шесть из которых составляют летний отпуск.. Остаётся 46, ТРИ из которых пацаны будут сидеть в самолёте!!! ОДНА ПЯТНАДЦАТАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В САМОЛЁТЕ!!!! В следующем сезоне скажут дружно: нам не нужно!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июля 2017, 15:11

      Странное решение . Или расчет на горячих южных парней , которые точно будут болеть против москалей !

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 июля 2017, 13:52

      Просто не понимаю , почему Махачкала , а не Красноярск, где и стадион хороший и к Хабаровску ближе, или может в этом то и причина,Так бы и сказали , что все команды которые восточнее, чем Новосибирск играли бы западнее, полный маразм.

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      Рейтинг: +1516

      Тазит > hevbn 28 2 июля 2017, 16:36

      В Красноярске реконструкция вроде... Енисей весь сезон в манеже будет играть...

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