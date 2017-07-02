«СКА-Хабаровск» в качестве резервного выбрал стадион в Махачкале

Генеральный директор новичка РФПЛ хабаровского «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов сообщил, какой стадион его клуб выбрал в качестве резервного на ближайшие сезон. Таковым стал махачкалинский «Анжи-Арена», являющийся домашним для местного «Анжи».

Что касается основного стадиона дальневосточников, то на нем 7 июля будет завершена постилка нового современного искусственного газона.

Исходя из этого, есть вероятность, что санкт-петербургскому «Зениту» на игру первого тура РФПЛ против хабаровчан придется лететь на Дальний Восток, а не в Химки, как планировалось ранее.