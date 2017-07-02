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  • «СКА-Хабаровск» в качестве резервного выбрал стадион в Махачкале

«СКА-Хабаровск» в качестве резервного выбрал стадион в Махачкале

2 июля 2017, 13:29
8

Генеральный директор новичка РФПЛ хабаровского «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов сообщил, какой стадион его клуб выбрал в качестве резервного на ближайшие сезон. Таковым стал махачкалинский «Анжи-Арена», являющийся домашним для местного «Анжи».

Что касается основного стадиона дальневосточников, то на нем 7 июля будет завершена постилка нового современного искусственного газона.

Исходя из этого, есть вероятность, что санкт-петербургскому «Зениту» на игру первого тура РФПЛ против хабаровчан придется лететь на Дальний Восток, а не в Химки, как планировалось ранее.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Анжи
Комментарии (8)
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hevbn 28
1498992749
Просто не понимаю , почему Махачкала , а не Красноярск, где и стадион хороший и к Хабаровску ближе, или может в этом то и причина,Так бы и сказали , что все команды которые восточнее, чем Новосибирск играли бы западнее, полный маразм.
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dok66
1498997504
Странное решение . Или расчет на горячих южных парней , которые точно будут болеть против москалей !
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семёнычев
1498998153
В году 52 недели,шесть из которых составляют летний отпуск.. Остаётся 46, ТРИ из которых пацаны будут сидеть в самолёте!!! ОДНА ПЯТНАДЦАТАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В САМОЛЁТЕ!!!! В следующем сезоне скажут дружно: нам не нужно!
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Одинокий волк Маквейд
1499001869
Верно, поближе к дому
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bambanera95
1499061754
Александр Васильевич Суворов, наверняка, выбрал бы такой способ тренировок, для взятия вороd- БЛ* *бать ты загну л , ты директор стройфирмы?? те подряд чтоли нужен? для таких тренировок обьясняю- есть площадки где ворота - их рамка сущностью своей расположена близко к батонному забору , сам на такой тренируюсь, (площадка бетон. забором обнесена ) , так начертите же проекцию точки с которой удар наноситься на етот самый забор, для разный расстояний используйте различные цвета , но хотя мне представляется (дайтобог чтоб я ошибся что ты обычный х*еплет , (хотя среди директоров ст=ройфирм х*еплетов тоже предостаточно)
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bambanera95
1499062057
поменяли бы тренера сборной России по футбол?? ты сам поним аеш что говориш то ?? окажись я на месте мудко?- хааахааахааа , ну если не фантазировать то тех кто будет оказываться на месте мудко , а и по возрастающей и тех кто будет оказываться на месте тех кто оказался на месте мудко, уже расписали лет на 30 эдак вперед.
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Bozigit
1499442155
Отлично. Больше футбола в Каспийске
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