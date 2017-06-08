«СКА-Хабаровск» может начать сезон в Химках

«СКА-Хабаровск», который в следующем сезоне будет выступать в российской Премьер-лиге, имеет проблемы со стадионом. Как сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин, клуб может провести первые домашние матчи сезона на «Арене Химки», если не устранит недостатки.

– К новичкам лиги, помимо поздравлений, есть и вопросы. Особенно к «СКА-Хабаровску». Это больше связано с инфраструктурой. Принято решение – если клуб приведет в соответствующее состояние инфраструктуру, будет играть на своем домашнем стадионе. Пока комиссия лиги, посетив Хабаровск, сделала вывод о том, что стадион не соответствует критериям, которые предъявляются клубу РФПЛ по трем параметрам

Первое – освещение, которое необходимо основному вещателю для качественной ТВ-трансляции. Второе – система контроля доступа болельщиков, чему уделяется большое внимание. И третье – состояние поля. Проведенные тесты говорят о том, что поле не соответствует необходимым стандартам. Если к указанному сроку все недостатки будут устранены, СКА примет гостей на своем стадионе. Если нет, то на резервной арене. Клубы задавали вопрос гендиректору Олегу Флегонтову, и по предварительным данным, вариант резервной арены – «Арена Химки».

– Каков дедлайн?

– Комиссию пошлем заранее, к началу июля. Она посмотрит на устранение недостатков.

Ранее сообщалось, что первый домашний матч «СКА-Хабаровск» сыграет против «Зенита».