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«СКА-Хабаровск» может начать сезон в Химках

8 июня 2017, 22:27
21

«СКА-Хабаровск», который в следующем сезоне будет выступать в российской Премьер-лиге, имеет проблемы со стадионом. Как сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин, клуб может провести первые домашние матчи сезона на «Арене Химки», если не устранит недостатки.

– К новичкам лиги, помимо поздравлений, есть и вопросы. Особенно к «СКА-Хабаровску». Это больше связано с инфраструктурой. Принято решение – если клуб приведет в соответствующее состояние инфраструктуру, будет играть на своем домашнем стадионе. Пока комиссия лиги, посетив Хабаровск, сделала вывод о том, что стадион не соответствует критериям, которые предъявляются клубу РФПЛ по трем параметрам

Первое – освещение, которое необходимо основному вещателю для качественной ТВ-трансляции. Второе – система контроля доступа болельщиков, чему уделяется большое внимание. И третье – состояние поля. Проведенные тесты говорят о том, что поле не соответствует необходимым стандартам. Если к указанному сроку все недостатки будут устранены, СКА примет гостей на своем стадионе. Если нет, то на резервной арене. Клубы задавали вопрос гендиректору Олегу Флегонтову, и по предварительным данным, вариант резервной арены – «Арена Химки».

– Каков дедлайн?

– Комиссию пошлем заранее, к началу июля. Она посмотрит на устранение недостатков.

Ранее сообщалось, что первый домашний матч «СКА-Хабаровск» сыграет против «Зенита».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Прядкин Сергей
Комментарии (21)
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Alex ostrov
1496950663
Что, у них поле хуже чем на крестовском?? А я только собрался на выезд в хабаровск....
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sammi91
1496953146
Зенит первый матч играет в хабаровске. Хабаровск не может принять первые домашние игры. Совпадение?? Не думаю.
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пряник929
1496956024
Интересно, кто же у нас не полетит в Хабаровск....
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Nesterenko
1496964159
И какие там проблемы с показом на ТВ. СКА уже ни раз показывали на общественных каналах и все было прекрасно видно. Просто Зенит лететь не хочет!!
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anri1703
1496972084
Вспомните Луч Энергия из Владивостока как всенвли чтодалнко ехать
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Дядя Серёжа
1496974445
Если Зенит туда не полетит - грош цена всей нашей футбольной системе.
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МАКАРШВЕД
1496985177
Получается все в Хабаровск летят, а сине - бело - ГОЛУБЫЕ в штаны наложили, это ведь топ - клуб дальше МКАТА ссат вместе со своим ФУРСЕНКО выехать. Первый тур пускай в Питере как хозяева проводят, это справедливо!!!!
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мароко
1496985704
УРАЛ, РОСТОВ, АРСЕНАЛ, короче занявшие с 5 ниже места в Чемпионате полетят в Хабару , а топ - клубы в Химках играть будут.... Это не справедливость просто какая -то. Заранее кому то все, а кому то ни чего. А еще говорят болельщиков мало ходят на трибуны. Зенит две игры должен играть в Хабаровске, ЛЧ хочет ВЫИГРАТЬ пускай тренируется.
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dok66
1496989294
Можно же составить календарь так , чтобы первые скажем 3-5 игр СКА проведет в гостях . Начало сезона - не настолько принципиально . Ан нет, играйте ребята домашние встречи в Москве .
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vladimir-7
1496997894
Раз Зенит не хочет лететь в Хабаровск, то сделайте первую игру СКА-Хабаровск в Санкт-Петербурге ( Зенит- СКА-Хабаровск), а уж ко второму кругу всё исправят хабаровчане и примут этот Зенит, но для него это будет только хуже. К этому времени СКА окрепнет и достойно встретит Зенит. А Прядкину вопрос: чем конкретно помогает РФПЛ клубам-новичкам или только ля-ля?
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