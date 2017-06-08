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    «СКА-Хабаровск» может начать сезон в Химках

    «СКА-Хабаровск», который в следующем сезоне будет выступать в российской Премьер-лиге, имеет проблемы со стадионом. Как сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин, клуб может провести первые домашние матчи сезона на «Арене Химки», если не устранит недостатки.

    – К новичкам лиги, помимо поздравлений, есть и вопросы. Особенно к «СКА-Хабаровску». Это больше связано с инфраструктурой. Принято решение – если клуб приведет в соответствующее состояние инфраструктуру, будет играть на своем домашнем стадионе. Пока комиссия лиги, посетив Хабаровск, сделала вывод о том, что стадион не соответствует критериям, которые предъявляются клубу РФПЛ по трем параметрам

    Первое – освещение, которое необходимо основному вещателю для качественной ТВ-трансляции. Второе – система контроля доступа болельщиков, чему уделяется большое внимание. И третье – состояние поля. Проведенные тесты говорят о том, что поле не соответствует необходимым стандартам. Если к указанному сроку все недостатки будут устранены, СКА примет гостей на своем стадионе. Если нет, то на резервной арене. Клубы задавали вопрос гендиректору Олегу Флегонтову, и по предварительным данным, вариант резервной арены – «Арена Химки».

    – Каков дедлайн?

    – Комиссию пошлем заранее, к началу июля. Она посмотрит на устранение недостатков.

    Ранее сообщалось, что первый домашний матч «СКА-Хабаровск» сыграет против «Зенита».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2017 22:27
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июня 2017, 11:44

      Раз Зенит не хочет лететь в Хабаровск, то сделайте первую игру СКА-Хабаровск в
      Санкт-Петербурге ( Зенит- СКА-Хабаровск), а уж ко второму кругу всё исправят
      хабаровчане и примут этот Зенит, но для него это будет только хуже. К этому времени
      СКА окрепнет и достойно встретит Зенит. А Прядкину вопрос: чем конкретно
      помогает РФПЛ клубам-новичкам или только ля-ля?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 9 июня 2017, 11:52

      Добавлю, нельзя устраивать парниковые условия для отдельных команд
      и ссылаться на какую-то ерунду по инфраструктуре стадиона СКА в городе Хабаровск.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 09:21

      Можно же составить календарь так , чтобы первые скажем 3-5 игр СКА проведет в гостях . Начало сезона - не настолько принципиально . Ан нет, играйте ребята домашние встречи в Москве .

      1
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      Рейтинг: +582

      мароко 9 июня 2017, 08:21

      УРАЛ, РОСТОВ, АРСЕНАЛ, короче занявшие с 5 ниже места в Чемпионате полетят в Хабару , а топ - клубы в Химках играть будут.... Это не справедливость просто какая -то. Заранее кому то все, а кому то ни чего. А еще говорят болельщиков мало ходят на трибуны. Зенит две игры должен играть в Хабаровске, ЛЧ хочет ВЫИГРАТЬ пускай тренируется.

      1
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 9 июня 2017, 08:12

      Получается все в Хабаровск летят, а сине - бело - ГОЛУБЫЕ в штаны наложили, это ведь топ - клуб дальше МКАТА ссат вместе со своим ФУРСЕНКО выехать. Первый тур пускай в Питере как хозяева проводят, это справедливо!!!!

      2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 9 июня 2017, 05:14

      Если Зенит туда не полетит - грош цена всей нашей футбольной системе.

      3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 9 июня 2017, 04:34

      Вспомните Луч Энергия из Владивостока как всенвли чтодалнко ехать

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 9 июня 2017, 02:22

      И какие там проблемы с показом на ТВ. СКА уже ни раз показывали на общественных каналах и все было прекрасно видно. Просто Зенит лететь не хочет!!

      3
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 июня 2017, 00:30

      Необходимо объявить, что встречи команд с СКА Хб. будут проводиться на стадионе СКА в Хабаровске. Поднимем Аэрофлот и настроение в Хабаровске!

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      Рейтинг: +447

      alexidj 9 июня 2017, 00:13

      начинается..тогда давайте все будут играть в Химках вместо Хабаровска..календарь соответствующий составляйте!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 июня 2017, 00:07

      Интересно, кто же у нас не полетит в Хабаровск....

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