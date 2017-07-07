Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уход футболистов из «Ростова» не удивил Газзаева

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам физической культуры, спорта и молодежной политики Валерий Газзаев не видит особых проблем в том, что большая часть футболистов «Ростова» покинуло клуб в это межсезонье.

    «Всем известно, что большинство игроков этого клуба ушли к Курбану Бердыеву, перешедшему в «Рубин». Как только туркменский специалист покинул «Ростов», многие футболисты сделали то же самое. Для меня, как и для большинства людей из мира футбола, это было ожидаемо», – сказал Газзаев.

    Напомним, что «Ростов» по итогам прошлого сезона занял шестую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2017 09:57
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19

      Salimoff73 7 июля 2017, 12:46

      Пипец, причём здесь туркменский специалист??? Он же гражданин России.......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 7 июля 2017, 12:26

      Уход Газзаева из футбола никого из любителей этого вида спорта не удивил..
      Один чемпионат Россукробел...чего стоит..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 7 июля 2017, 11:55

      Но к стати, Ростов не нет, да укрепился, за это они молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 7 июля 2017, 11:27

      Почему туркменский? Бердыев разве не гражданини РФ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 7 июля 2017, 10:53

      А сейчас просто вылетит в первую лигу

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      bayern06 7 июля 2017, 10:11

      да он никого не удивил

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11