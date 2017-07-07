Уход футболистов из «Ростова» не удивил Газзаева

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам физической культуры, спорта и молодежной политики Валерий Газзаев не видит особых проблем в том, что большая часть футболистов «Ростова» покинуло клуб в это межсезонье.

«Всем известно, что большинство игроков этого клуба ушли к Курбану Бердыеву, перешедшему в «Рубин». Как только туркменский специалист покинул «Ростов», многие футболисты сделали то же самое. Для меня, как и для большинства людей из мира футбола, это было ожидаемо», – сказал Газзаев.

Напомним, что «Ростов» по итогам прошлого сезона занял шестую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.