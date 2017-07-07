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Уход футболистов из «Ростова» не удивил Газзаева

7 июля 2017, 09:57
6

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам физической культуры, спорта и молодежной политики Валерий Газзаев не видит особых проблем в том, что большая часть футболистов «Ростова» покинуло клуб в это межсезонье.

«Всем известно, что большинство игроков этого клуба ушли к Курбану Бердыеву, перешедшему в «Рубин». Как только туркменский специалист покинул «Ростов», многие футболисты сделали то же самое. Для меня, как и для большинства людей из мира футбола, это было ожидаемо», – сказал Газзаев.

Напомним, что «Ростов» по итогам прошлого сезона занял шестую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Газзаев Валерий Бердыев Курбан
Комментарии (6)
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bayern06
1499411469
да он никого не удивил
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polyshuk23
1499413982
А сейчас просто вылетит в первую лигу
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Adekvat07
1499416078
Почему туркменский? Бердыев разве не гражданини РФ?
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Houston
1499417739
Но к стати, Ростов не нет, да укрепился, за это они молодцы!
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Таганский
1499419599
Уход Газзаева из футбола никого из любителей этого вида спорта не удивил.. Один чемпионат Россукробел...чего стоит..
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Salimoff73
1499420782
Пипец, причём здесь туркменский специалист??? Он же гражданин России.......
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