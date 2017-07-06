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Егоров готов к критике, но только к адекватной

6 июля 2017, 11:57
4

Бывший арбитр Александр Егоров, перешедший на работу заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ, рассказал о причинах такого шага.

«Позвонил Виталий Леонтьевич Мутко и сделал предложение, от которого глупо было отказываться. Каждому человеку в жизни выпадает шанс: кто-то им пользуется, кто-то – нет. Это мой шанс показать футбольному сообществу, что я могу быть не только футбольным арбитром, но и хорошим чиновником.

Хочу избавить РФПЛ от таких ситуаций: прошла игра, арбитр вынес 99 ключевых и правильных решений, но допустил одну незначительную ошибку. Пишут именно об этой ошибке, а не о той колоссальной работе, которая была проделана, чтобы матч прошел на хорошем уровне.

Я открыт для предложений от клубов о том, как изменить ситуацию. Хочу, чтобы тренеры и игроки уважали друг друга и решения судьи, чтобы у всех нас были единые критерии оценки. Зачастую бывает так: прошла игра, а тренеры команд говорят совершенно противоположные вещи, как будто были на разных матчах.

Понимаю, что из-за эмоций добиться этого тяжело, но в Италии, например, с нового сезона после игры арбитры будут давать комментарии. В российских реалиях пока это невозможно, у нас другой менталитет. Но кто знает – что будет завтра? Я не против критики, важно чтобы она была адекватной», – сказал Егоров.

Напомним, что на этом посту Егоров сменил Алексея Николаева.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Егоров Александр
Комментарии (4)
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bset
1499332559
Интересно было бы послушать комментарии судей. А то клубы говорят, а судьям нельзя
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DUMOH
1499333660
"Арбитр вынес 99 ключевых и правильных решений, но допустил одну незначительную ошибку"
Ну,во-первых,это ваша работа-судить честно и правильно,вы за это деньги получаете!Во-вторых,что то,за частую,это,как Вы выразились,"незначительная ошибка" является таким действием,которое приводит/не приводит к взятию ворот!!
Что же делать?Да черт его знает,даже внедрение видеоповторов не дает 100% гарантии,что ошибок не будет-это нам прошедший КК доказал!
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dok66
1499344814
Почему судьи не могут давать комментарии ? И причем здесь менталитет ? Менталитет чей ? Судей ?
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Red narva
1499349671
Видеоповторы покажут,какой ты есть хороший судья!Многие заткнутся!
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