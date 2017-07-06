Егоров готов к критике, но только к адекватной

Бывший арбитр Александр Егоров, перешедший на работу заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ, рассказал о причинах такого шага.

«Позвонил Виталий Леонтьевич Мутко и сделал предложение, от которого глупо было отказываться. Каждому человеку в жизни выпадает шанс: кто-то им пользуется, кто-то – нет. Это мой шанс показать футбольному сообществу, что я могу быть не только футбольным арбитром, но и хорошим чиновником.

Хочу избавить РФПЛ от таких ситуаций: прошла игра, арбитр вынес 99 ключевых и правильных решений, но допустил одну незначительную ошибку. Пишут именно об этой ошибке, а не о той колоссальной работе, которая была проделана, чтобы матч прошел на хорошем уровне.

Я открыт для предложений от клубов о том, как изменить ситуацию. Хочу, чтобы тренеры и игроки уважали друг друга и решения судьи, чтобы у всех нас были единые критерии оценки. Зачастую бывает так: прошла игра, а тренеры команд говорят совершенно противоположные вещи, как будто были на разных матчах.

Понимаю, что из-за эмоций добиться этого тяжело, но в Италии, например, с нового сезона после игры арбитры будут давать комментарии. В российских реалиях пока это невозможно, у нас другой менталитет. Но кто знает – что будет завтра? Я не против критики, важно чтобы она была адекватной», – сказал Егоров.

Напомним, что на этом посту Егоров сменил Алексея Николаева.