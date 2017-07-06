Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Егоров готов к критике, но только к адекватной

    Бывший арбитр Александр Егоров, перешедший на работу заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ, рассказал о причинах такого шага.

    «Позвонил Виталий Леонтьевич Мутко и сделал предложение, от которого глупо было отказываться. Каждому человеку в жизни выпадает шанс: кто-то им пользуется, кто-то – нет. Это мой шанс показать футбольному сообществу, что я могу быть не только футбольным арбитром, но и хорошим чиновником.

    Хочу избавить РФПЛ от таких ситуаций: прошла игра, арбитр вынес 99 ключевых и правильных решений, но допустил одну незначительную ошибку. Пишут именно об этой ошибке, а не о той колоссальной работе, которая была проделана, чтобы матч прошел на хорошем уровне.

    Я открыт для предложений от клубов о том, как изменить ситуацию. Хочу, чтобы тренеры и игроки уважали друг друга и решения судьи, чтобы у всех нас были единые критерии оценки. Зачастую бывает так: прошла игра, а тренеры команд говорят совершенно противоположные вещи, как будто были на разных матчах.

    Понимаю, что из-за эмоций добиться этого тяжело, но в Италии, например, с нового сезона после игры арбитры будут давать комментарии. В российских реалиях пока это невозможно, у нас другой менталитет. Но кто знает – что будет завтра? Я не против критики, важно чтобы она была адекватной», – сказал Егоров.

    Напомним, что на этом посту Егоров сменил Алексея Николаева.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2017 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 17:01

      Видеоповторы покажут,какой ты есть хороший судья!Многие заткнутся!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июля 2017, 15:40

      Почему судьи не могут давать комментарии ? И причем здесь менталитет ? Менталитет чей ? Судей ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 6 июля 2017, 12:34

      "Арбитр вынес 99 ключевых и правильных решений, но допустил одну незначительную ошибку"

      Ну,во-первых,это ваша работа-судить честно и правильно,вы за это деньги получаете!Во-вторых,что то,за частую,это,как Вы выразились,"незначительная ошибка" является таким действием,которое приводит/не приводит к взятию ворот!!

      Что же делать?Да черт его знает,даже внедрение видеоповторов не дает 100% гарантии,что ошибок не будет-это нам прошедший КК доказал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 6 июля 2017, 12:15

      Интересно было бы послушать комментарии судей. А то клубы говорят, а судьям нельзя

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11