Егоров сменил Николаева в Департамента судейства и инспектирования РФС

Новым заместителем руководителя Департамента судейства и инспектирования назначен Александр Егоров. В прошлом сезоне он работал арбитром на матчах чемпионата России.

Егоров сменил на этом посту Алексея Николаева. Он продолжит свою судейскую карьеру.