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    Егоров сменил Николаева в Департамента судейства и инспектирования РФС

    Новым заместителем руководителя Департамента судейства и инспектирования назначен Александр Егоров. В прошлом сезоне он работал арбитром на матчах чемпионата России.

    Егоров сменил на этом посту Алексея Николаева. Он продолжит свою судейскую карьеру.

    Источник: РФС

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    03.07.2017 10:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -13

      Popularov 3 июля 2017, 17:24

      Это тот самый Егоров, который с 10 метров "НЕ ЗАМЕТИЛ" игру РУКАМИ Комбарова в своей штрафной!!!
      Егоров не поставил 100% пеналь в ворота Спартака!
      И вот вам НАГРАДА нашла горе СКАНДАЛЬНОГО "героя"!
      Егорова, за это БЕЗОБРАЗНОЕ судейство, повысили и дали должность, чтобы Егоров покрывал судейские скандалы в новом сезоне!
      Егорова надо ГНАТЬ из футбола, а вместо этого его, за СКАНДАЛЫ и БЕЗОБРАЗНОЕ судейство, назначают на должность зама по ОТМАЗЫВАНИЮ судейских скандалов!!!
      Во как у нас заправляют в РФС!!!
      И после этого вы хотите, чтобы в нашем футболе навели порядок с судейством наших арбитров???
      А вот дудки!
      Судейские скандалы будут продолжаться в новом сезоне 2017/18, пока такие, как Егоров, Будогосский, Бутенко, Баскаков, Чеботарёв будут СКАНДАЛЬНО вершить футбольные судьбы команд и нагло ПЛЕВАТЬ на работу тренеров и усилия игроков.
      Они своё благополучие поставили выше честного судейства, а на всех остальных им просто НАПЛЕВАТЬ!!!
      Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания!
      Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова и других - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства имени Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЮТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака, этих и других оскандалившихся судей!!!
      Арбитры Будогосского свои личные интересы неправедного обогащения поставили ВЫШЕ работы команд и их тренеров!
      Эти арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.

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      Рейтинг: +115

      slawianka 3 июля 2017, 12:14

      К Егорову как к судье никаких претензий никогда не возникало, посмотрим меняет ли место человека.

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 11:30

      Это что-то изменит?

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      Рейтинг: +24996

      bset 3 июля 2017, 11:05

      Деда во главе кто сменит? Как его там? Будогосский?

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