Егоров сменил Николаева в Департамента судейства и инспектирования РФС

Это тот самый Егоров, который с 10 метров "НЕ ЗАМЕТИЛ" игру РУКАМИ Комбарова в своей штрафной!!!
Егоров не поставил 100% пеналь в ворота Спартака!
И вот вам НАГРАДА нашла горе СКАНДАЛЬНОГО "героя"!
Егорова, за это БЕЗОБРАЗНОЕ судейство, повысили и дали должность, чтобы Егоров покрывал судейские скандалы в новом сезоне!
Егорова надо ГНАТЬ из футбола, а вместо этого его, за СКАНДАЛЫ и БЕЗОБРАЗНОЕ судейство, назначают на должность зама по ОТМАЗЫВАНИЮ судейских скандалов!!!
Во как у нас заправляют в РФС!!!
И после этого вы хотите, чтобы в нашем футболе навели порядок с судейством наших арбитров???
А вот дудки!
Судейские скандалы будут продолжаться в новом сезоне 2017/18, пока такие, как Егоров, Будогосский, Бутенко, Баскаков, Чеботарёв будут СКАНДАЛЬНО вершить футбольные судьбы команд и нагло ПЛЕВАТЬ на работу тренеров и усилия игроков.
Они своё благополучие поставили выше честного судейства, а на всех остальных им просто НАПЛЕВАТЬ!!!
Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания!
Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова и других - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства имени Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЮТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака, этих и других оскандалившихся судей!!!
Арбитры Будогосского свои личные интересы неправедного обогащения поставили ВЫШЕ работы команд и их тренеров!
Эти арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
Новым заместителем руководителя Департамента судейства и инспектирования назначен Александр Егоров. В прошлом сезоне он работал арбитром на матчах чемпионата России.
Егоров сменил на этом посту Алексея Николаева. Он продолжит свою судейскую карьеру.