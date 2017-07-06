Мутко: «Видеоповторы – это дорого. Система стоит миллионов десять за сезон»

Система видеоповторов обойдется российской Премьер-лиге примерно в 10 миллионов долларов за сезон. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

Напомним, что видеоповторы были использованы на матчах Кубка конфедераций-2017, который проходил этим летом в России.

«В ФИФА эту систему демонтируют и увозят. Это собственность компании [с которой сотрудничает ФИФА]. Шведы нам предлагают, но это бизнес. Говорят: мы вам такую сделаем, но они не аккредитованы ФИФА.

Это дорого, вся система будет стоить миллионов десять долларов в целом за сезон», – заявил Мутко.