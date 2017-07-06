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    Мутко: «Видеоповторы – это дорого. Система стоит миллионов десять за сезон»

    Система видеоповторов обойдется российской Премьер-лиге примерно в 10 миллионов долларов за сезон. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

    Напомним, что видеоповторы были использованы на матчах Кубка конфедераций-2017, который проходил этим летом в России.

    «В ФИФА эту систему демонтируют и увозят. Это собственность компании [с которой сотрудничает ФИФА]. Шведы нам предлагают, но это бизнес. Говорят: мы вам такую сделаем, но они не аккредитованы ФИФА.

    Это дорого, вся система будет стоить миллионов десять долларов в целом за сезон», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    06.07.2017 01:36
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 июля 2017, 19:44

      Чё за бред? Откуда Мудко берёт такие цены?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      kimi2005 6 июля 2017, 18:00

      Че видать с откатами напряг?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 июля 2017, 17:35

      С этой, как правило, начальной суммы начинаются за игрока средней руки... Разве это дорого?...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > insider_retro 6 июля 2017, 17:35

      ...начинаются торги...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 16:53

      Себе по карманам меньше бабла тырьте и не будет дорого!Поубивал бы..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 6 июля 2017, 15:02

      1 день газон позор-арены не полейте и уже сэкономите эти деньги

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июля 2017, 14:13

      Проходимцы,пока не сбегут с России,так и будут нам врать про заоблачные цены.То,что в ФИФА такие же урки сидят,стало понятно давно.

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 июля 2017, 11:40

      Дорого стране обошелся стадион в Питере, а видеоповторы- это мелочевка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Евгений wolf 6 июля 2017, 11:37

      действительно..как тогда тянуть за уши любимые команды..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 6 июля 2017, 10:35

      Пригласите ребят из *Шалтай*Болтай*, они вам наладят такую систему, что ФИФА с УЕФА у вас ее в аренду просить будет.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +3460

      acor94 6 июля 2017, 10:32

      Это пздц. Платить 10 млн за то что судья посмотрит тот же самый повтор, что и телезрители.

      4
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