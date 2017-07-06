Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Видеоповторы – это дорого. Система стоит миллионов десять за сезон»

Мутко: «Видеоповторы – это дорого. Система стоит миллионов десять за сезон»

6 июля 2017, 01:36
48

Система видеоповторов обойдется российской Премьер-лиге примерно в 10 миллионов долларов за сезон. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

Напомним, что видеоповторы были использованы на матчах Кубка конфедераций-2017, который проходил этим летом в России.

«В ФИФА эту систему демонтируют и увозят. Это собственность компании [с которой сотрудничает ФИФА]. Шведы нам предлагают, но это бизнес. Говорят: мы вам такую сделаем, но они не аккредитованы ФИФА.

Это дорого, вся система будет стоить миллионов десять долларов в целом за сезон», – заявил Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (48)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Zubo
1499296533
Дело не в том сколько она стоит, сама идея глупая, придуманная дураками, не даром УЕФА отказалось её внедрять
Ответить
Томь вперёд
1499304489
Мудко: "Зачем тратить 10 лямов, если можно зарабатывать 30 на откатах!"
Ответить
ArReal
1499305555
Это ты для нас налогоплательщиков - дорого!!! И Все тренеры, которых ты нанимаешь!!!с таким отступными в контакте!!! Мутко в отставку!!!
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499310476
Одно сплошное словоблудство, прикрывающее желание влиять на результаты матчей. Пусть весь сезон будут судейские скандалы, зачем нам честный футбол. Видеокамеры у каждой урны для голосования поставили перед выборами по всей стране. Это подороже было.
Ответить
Сибирь за Спартак
1499312459
Скажи просто - честный футбол нам не нужен, что из нас идиотов делать.
Ответить
Rebrova
1499316845
страна идиотов. 10 миллионов - это дорого, а 48 миллиардов - это терпимо.
Ответить
Aleksandr_1986_Spb_
1499317084
Потратить чуть меньше на стадион в Питере не пробовали?
Ответить
vladimir-7
1499317736
МуДко, систему заказывай в России, забыл про санкции со стороны Запада, но мы справляемся и в сельском х-ве, и в промышленности, а уж систему видеоповторов сделают на ура. Ты и твои прихлебатели в футболе против этой системы, потому что вы все не будете получать левых денег при введении этой системы.
Ответить
oyabun
1499322088
Содержание Мудко с его громозким аппаратом чиновников-дармоедов - вот что действительно дорого для России. Что хорошего они все сделали для Российского Футбола? То что сборная России упала в итоге в рейтингах ФИФА на рекордное 63 место (ниже Узбекистана кстати..) ? Предлагаю их всех упразднить и сразу появятся деньги на видеоповторы.
Ответить
Сибирь за Спартак
1499326548
Пригласите ребят из *Шалтай*Болтай*, они вам наладят такую систему, что ФИФА с УЕФА у вас ее в аренду просить будет.
Ответить
Главные новости
Семин заступился за Тюкавина
14:15
1
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
5
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
6
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
34
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Все новости
Все новости
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
34
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
6
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
18
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+