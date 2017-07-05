Фергюсон назвал Райолу «мешком с дерьмом»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал о причинах, по которым в 2012-м году клубу не удалось удержать в команде Поля Погба. Напомним, что тогда француз перешел в «Ювентус» на правах свободного агента. А через четыре года «МЮ» выкупил его за 105 миллионов евро.

«В те времена Поль Погба был нам хорошо известен. Мы видели, что это высококлассный футболист, предложили ему улучшенный контракт, но у Погба был плохой агент. Скажу прямо, что Райола – это мешок с дерьмом», – заявил Фергюсон.

Напомним, что Фергюсон уже не раз высказывался в подобном ключе в адрес данного агента.