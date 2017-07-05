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    Фергюсон назвал Райолу «мешком с дерьмом»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал о причинах, по которым в 2012-м году клубу не удалось удержать в команде Поля Погба. Напомним, что тогда француз перешел в «Ювентус» на правах свободного агента. А через четыре года «МЮ» выкупил его за 105 миллионов евро.

    «В те времена Поль Погба был нам хорошо известен. Мы видели, что это высококлассный футболист, предложили ему улучшенный контракт, но у Погба был плохой агент. Скажу прямо, что Райола – это мешок с дерьмом», – заявил Фергюсон.

    Напомним, что Фергюсон уже не раз высказывался в подобном ключе в адрес данного агента.

    Источник: Independent.co.uk

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    05.07.2017 11:32
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 1 сентября 2017, 05:01

      Райолу "в пекло"(с)

      0
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      Рейтинг: +36

      Rubin_kzan 5 июля 2017, 18:25

      Райола: да я мешок с дерьмом, но зато у меня много денег)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июля 2017, 18:07

      Правильно сказал ! История с Доннарумой - из той же оперы , и тот же агент .

      3
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    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 5 июля 2017, 16:12

      Ферги х...ю не скажет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      gosha1989 5 июля 2017, 14:40

      Мало кто с этим не согласится

      5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 июля 2017, 14:08

      Я согласен с САФ не просто так всегда шумиха вокруг футболистов у которых агент Райола!

      6
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      Рейтинг: +20

      manoftHeyear 5 июля 2017, 13:07

      уже по другом заговорили, когда Погба заиграл
      райола конечно мешок с дерьмом, но Погба МЮ не нужен был, а Юве себе забрал

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > sv1969 5 июля 2017, 14:18

      ага, притом мутит райола, а припоминать еще годик-два - будут все равно доннаруме

      3
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > sv1969 5 июля 2017, 14:25

      хотя опять же, если пофантазировать - как бы это сделать получше - вот если бы агенты получали бабки - не процент от сделки, а как вознаграждение от предыдущего клуба, ну там скажем лям за каждый отыгранный сезон, и чтоб за каждый последующий сезон - сумма б увеличивалась на 5%, глядишь бы - стало меньше шумихи с тем, кто куда уходит

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 июля 2017, 12:24

      Сэр Алекс сказал, то о чем все думают , но предпочитают воспитанно умалчивать , он на то и сэр ,ему можно.

      5
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 июля 2017, 12:10

      Он и мать свою продаст... главное чтобы бабки предложили

      4
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 5 июля 2017, 12:01

      Райола то заработал, а МЮ влетел.

      0
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