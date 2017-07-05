Леонов стал футболистом «Крыльев Советов»

Голкипер Артем Леонов стал игроком «Крыльев Советов». Детали соглашения с 23-летним игроком не разглашаются. В новой команде вратарь будет играть под 28 номером.

«Спасибо «Крыльям» и тренерскому штабу за доверие. Очень рад вернуться в Самару, ведь я воспитывался в Академии Коноплева, где с детства закладывается уважение к «Крыльям Советов», стремление туда попасть. Знаю в команде многих ребят. Но ближе всего знаком с Ильей Визновичем и Виталием Шильниковым», – сказал Леонов.

В прошедшем сезоне Леонов играл в «Мордовии», проведя 20 матчей в Первенстве ФНЛ, в которых пропустил 21 гол.