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    Леонов стал футболистом «Крыльев Советов»

    Голкипер Артем Леонов стал игроком «Крыльев Советов». Детали соглашения с 23-летним игроком не разглашаются. В новой команде вратарь будет играть под 28 номером.

    «Спасибо «Крыльям» и тренерскому штабу за доверие. Очень рад вернуться в Самару, ведь я воспитывался в Академии Коноплева, где с детства закладывается уважение к «Крыльям Советов», стремление туда попасть. Знаю в команде многих ребят. Но ближе всего знаком с Ильей Визновичем и Виталием Шильниковым», – сказал Леонов.

    В прошедшем сезоне Леонов играл в «Мордовии», проведя 20 матчей в Первенстве ФНЛ, в которых пропустил 21 гол.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    05.07.2017 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 5 июля 2017, 13:28

      Хорошо, что в Самару возвращаются воспитанники академии. Для третьего вратаря сгодится.

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