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    Маурисио может переехать из «Зенита» в Саудовскую Аравию

    Полузащитник «Зенита» Маурисио может перебраться в Саудовскую Аравии, сообщает ESPN. Известно, что в его услугах заинтересован один из местных клубов.

    «Удачное выступление Маурисио в последние годы привлекло внимание одного из сильнейших клубов Саудовской Аравии. Ему было сделано очень интересное предложение, и есть вероятность, что он примет его.

    Им интересовались также «Эспаньол» и «Штутгарт», но официального предложения нам не было сделано. В ближайшие дни у нас должны появиться новости насчет будущего игрока», – рассказал агент Пьер Фернандес, представляющий интересы Маурисио.

    Напомним, что Маурисио сыграл за «Зенит» 42 игры, забив в них четыре гола и отдав две результативных паса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2017 08:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 5 июля 2017, 12:10

      С учетом лимита на легионеров и последних приобретений зенита вполне может уехать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      Tяп-Ляп 5 июля 2017, 10:14

      А может переехать и в ИГ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      andr2112 5 июля 2017, 09:13

      Самое главное - "две" паса)

      0
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