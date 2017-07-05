Маурисио может переехать из «Зенита» в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Зенита» Маурисио может перебраться в Саудовскую Аравии, сообщает ESPN. Известно, что в его услугах заинтересован один из местных клубов.

«Удачное выступление Маурисио в последние годы привлекло внимание одного из сильнейших клубов Саудовской Аравии. Ему было сделано очень интересное предложение, и есть вероятность, что он примет его.

Им интересовались также «Эспаньол» и «Штутгарт», но официального предложения нам не было сделано. В ближайшие дни у нас должны появиться новости насчет будущего игрока», – рассказал агент Пьер Фернандес, представляющий интересы Маурисио.

Напомним, что Маурисио сыграл за «Зенит» 42 игры, забив в них четыре гола и отдав две результативных паса.