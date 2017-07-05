Капитан «Халл Сити»: «У Слуцкого высокие стандарты, но он всегда открыт к разговорам с каждым»

Защитник и капитан «Халл Сити» Майкл Доусон рассказал о работе под руководством Леонида Слуцкого, недавно возглавившего команду.

По неофициальным данным, контракт с 46-летним россиянином рассчитан на два года. Перед тренером стоит задача вернуть клуб в АПЛ.

«Мы должны выполнить все его просьбы. Как и у любого тренера, у Слуцкого высокие стандарты, и мы должны им соответствовать. Он открыт к разговорам и всегда держит руку на пульсе. Он готов общаться с каждым, и это здорово, потому что важно иметь тренера, с которым можно поговорить. Но мы все равно понимаем, что он наш тренер, что его стандарты высоки», – сказал Доусон.