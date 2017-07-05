Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Капитан «Халл Сити»: «У Слуцкого высокие стандарты, но он всегда открыт к разговорам с каждым»

    Защитник и капитан «Халл Сити» Майкл Доусон рассказал о работе под руководством Леонида Слуцкого, недавно возглавившего команду.

    По неофициальным данным, контракт с 46-летним россиянином рассчитан на два года. Перед тренером стоит задача вернуть клуб в АПЛ.

    «Мы должны выполнить все его просьбы. Как и у любого тренера, у Слуцкого высокие стандарты, и мы должны им соответствовать. Он открыт к разговорам и всегда держит руку на пульсе. Он готов общаться с каждым, и это здорово, потому что важно иметь тренера, с которым можно поговорить. Но мы все равно понимаем, что он наш тренер, что его стандарты высоки», – сказал Доусон.

    Источник: ФК «Халл Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2017 00:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 5 июля 2017, 04:50

      Леонид это лучшее кто есть сейчас в англии

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11