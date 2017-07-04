Арустамян: «Если у Слуцкого в «Халле» будет возможность выбирать, Головин будет первым номером»

Спортивный комментатор Нобель Арустамян оценил перспективы отъезда в Европу полузащитника ЦСКА Александра Головина. По мнению журналиста, армейцы не станут летом продавать футболиста.

«Думаю, Головин не уедет из ЦСКА этим летом. Вряд ли английский клуб предложит больше 5-10 миллионов евро за Головина. Продав Головина за 5 миллионов, ЦСКА не найдет ему замену на российском рынке.

Идеальный вариант – продать Головина за хорошие деньги и отдать на год в аренду. Такой вариант рассматривался. Это реально. Если у Слуцкого будет возможность выбирать игроков на рынке, Головин будет первым номером», – заявил Арустамян.

В минувшем сезоне Головин провел в чемпионате России 30 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.