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    Арустамян: «Если у Слуцкого в «Халле» будет возможность выбирать, Головин будет первым номером»

    Спортивный комментатор Нобель Арустамян оценил перспективы отъезда в Европу полузащитника ЦСКА Александра Головина. По мнению журналиста, армейцы не станут летом продавать футболиста.

    «Думаю, Головин не уедет из ЦСКА этим летом. Вряд ли английский клуб предложит больше 5-10 миллионов евро за Головина. Продав Головина за 5 миллионов, ЦСКА не найдет ему замену на российском рынке.

    Идеальный вариант – продать Головина за хорошие деньги и отдать на год в аренду. Такой вариант рассматривался. Это реально. Если у Слуцкого будет возможность выбирать игроков на рынке, Головин будет первым номером», – заявил Арустамян.

    В минувшем сезоне Головин провел в чемпионате России 30 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.07.2017 06:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4454

      Snek 12 июля 2017, 17:36

      арустамян походу коничелы палёной выпил, Головин всего несколько лет назад, ебошил в шахте в Кузбассе, ему подвернулся шанс и он его использовал, Головин ни разу не арустамян и у него есть мозги, исходя из этого Головин будет играть в клубе, который играет в Лиге Чемпионов, а не наоборот.
      Я, конечно, считаю Слуцкого хорошим тренером, но Халл Сити в лучшем случае лет через 5 будет играть в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 июля 2017, 11:37

      Да

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 09:50

      Включилось армянское радио.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 4 июля 2017, 09:06

      Смотрел передачу, в котрой Арустамян говорил про это, так вот,если не ошибаюсь, он сказал,что из российских игроков Головин будет на 1 месте, а не так, как написано в новости.

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 июля 2017, 08:56

      Сане надо в ЛЧ проявить себя. Тогда можно думать и о переходе в евро-клуб серьёзный.

      1
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      Рейтинг: +161

      gandyv 4 июля 2017, 08:45

      Интересно, а реально-то кто-то поедет заграницу или опять одни слухи?

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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 4 июля 2017, 08:37

      вратарем чтоль? судя по заголовку.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 июля 2017, 08:36

      Вот в Халл Головину не надо.... В Чемпионшипе сломаться легко, а блеснуть и выбраться дальше куда-то - сложно!...

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