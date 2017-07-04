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  • Арустамян: «Если у Слуцкого в «Халле» будет возможность выбирать, Головин будет первым номером»

Арустамян: «Если у Слуцкого в «Халле» будет возможность выбирать, Головин будет первым номером»

4 июля 2017, 06:14
8

Спортивный комментатор Нобель Арустамян оценил перспективы отъезда в Европу полузащитника ЦСКА Александра Головина. По мнению журналиста, армейцы не станут летом продавать футболиста.

«Думаю, Головин не уедет из ЦСКА этим летом. Вряд ли английский клуб предложит больше 5-10 миллионов евро за Головина. Продав Головина за 5 миллионов, ЦСКА не найдет ему замену на российском рынке.

Идеальный вариант – продать Головина за хорошие деньги и отдать на год в аренду. Такой вариант рассматривался. Это реально. Если у Слуцкого будет возможность выбирать игроков на рынке, Головин будет первым номером», – заявил Арустамян.

В минувшем сезоне Головин провел в чемпионате России 30 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип ЦСКА Халл Сити Головин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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insider_retro
1499146613
Вот в Халл Головину не надо.... В Чемпионшипе сломаться легко, а блеснуть и выбраться дальше куда-то - сложно!...
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папа сибиряк
1499146638
вратарем чтоль? судя по заголовку.
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gandyv
1499147121
Интересно, а реально-то кто-то поедет заграницу или опять одни слухи?
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VIPded
1499147809
Сане надо в ЛЧ проявить себя. Тогда можно думать и о переходе в евро-клуб серьёзный.
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Pro100Kid
1499148419
Смотрел передачу, в котрой Арустамян говорил про это, так вот,если не ошибаюсь, он сказал,что из российских игроков Головин будет на 1 месте, а не так, как написано в новости.
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Сибирь за Спартак
1499151027
Включилось армянское радио.
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Александр ЗА
1499157474
Да
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Snek
1499870201
арустамян походу коничелы палёной выпил, Головин всего несколько лет назад, ебошил в шахте в Кузбассе, ему подвернулся шанс и он его использовал, Головин ни разу не арустамян и у него есть мозги, исходя из этого Головин будет играть в клубе, который играет в Лиге Чемпионов, а не наоборот. Я, конечно, считаю Слуцкого хорошим тренером, но Халл Сити в лучшем случае лет через 5 будет играть в ЛЧ.
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