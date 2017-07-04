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    Паредес: «Для меня неожиданно, что Манолас еще не в «Зените»

    Новичок «Зенита» Леандро Паредес рассказал о ситуации с сорвавшимся трансфером экс-одноклубника Костаса Маноласа из «Ромы» в петербургский клуб.

    «Знаете, то, что он еще не в команде, для меня самого неожиданно. Когда мы общались несколько дней назад перед моим отъездом из «Ромы», Манолас сказал: «Все решено, я практически игрок «Зенита». Приезжаю, и тут оказывается, что он остался в «Роме». Что теперь будет с Маноласом, понятия не имею», – сказал аргентинец.

    Информация о переговорах между «Зенитом» и Маноласом появилась в июне. Позже стало известно о договоренности между сторонами. В конце месяца ресурс Corriere dello Sport сообщил о том, что 26-летний защитник отказался от перехода из-за нежелания жить в России. Согласно последней информации, клуб из Санкт-Петербурга готов пойти на уступки ради подписания футболиста сборной Греции.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2017 01:18
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 4 июля 2017, 10:58

      алчный серебролюб этот Манолас. к чему тогда вся эта эпопея с трансфером,если он жить в России не хочет? или он только щас понял,что не хочет? скорее всего,бабки вышибает из Газпрома своим нытьём.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 4 июля 2017, 10:20

      зачем грек нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Буефар 4 июля 2017, 09:39

      Наверно так правильно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 4 июля 2017, 08:58

      Все там будут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 4 июля 2017, 08:50

      Кто это??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 08:45

      Сеня, я жду тебя за столиком, твое алиби обеспечено.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 08:12

      Езжай, говорит, Леандро, там хорошо, там встретимся, а сам не приехал. Кто он после этого?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > shlomo 4 июля 2017, 08:30

      точно

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 08:39

      Хитрый и изворотливый грек!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 07:35

      На Маноласе свет клином сошелся?

      6
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      Рейтинг: +1282

      Джой 4 июля 2017, 02:57

      обманул грек Паредеса,слил в Россию

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Джой 4 июля 2017, 08:31

      Раз так, - подумал Передес, то и я на все положу.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 4 июля 2017, 01:22

      На уступки в плане не желания жить в России? Будет жить где нибудь в Испании и приезжать только на матчи?

      1
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