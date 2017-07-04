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  • Паредес: «Для меня неожиданно, что Манолас еще не в «Зените»

Паредес: «Для меня неожиданно, что Манолас еще не в «Зените»

4 июля 2017, 01:18
13

Новичок «Зенита» Леандро Паредес рассказал о ситуации с сорвавшимся трансфером экс-одноклубника Костаса Маноласа из «Ромы» в петербургский клуб.

«Знаете, то, что он еще не в команде, для меня самого неожиданно. Когда мы общались несколько дней назад перед моим отъездом из «Ромы», Манолас сказал: «Все решено, я практически игрок «Зенита». Приезжаю, и тут оказывается, что он остался в «Роме». Что теперь будет с Маноласом, понятия не имею», – сказал аргентинец.

Информация о переговорах между «Зенитом» и Маноласом появилась в июне. Позже стало известно о договоренности между сторонами. В конце месяца ресурс Corriere dello Sport сообщил о том, что 26-летний защитник отказался от перехода из-за нежелания жить в России. Согласно последней информации, клуб из Санкт-Петербурга готов пойти на уступки ради подписания футболиста сборной Греции.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рома Манолас Костас Паредес Леандро
Комментарии (13)
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Alex ostrov
1499120569
На уступки в плане не желания жить в России? Будет жить где нибудь в Испании и приезжать только на матчи?
Ответить
Джой
1499126231
обманул грек Паредеса,слил в Россию
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Сибирь за Спартак
1499142908
На Маноласе свет клином сошелся?
Ответить
Svoysvoemubrat
1499145179
Езжай, говорит, Леандро, там хорошо, там встретимся, а сам не приехал. Кто он после этого?
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499147158
Сеня, я жду тебя за столиком, твое алиби обеспечено.
Ответить
bumer_moscow
1499147401
Кто это??
Ответить
Urry
1499147919
Все там будут
Ответить
Буефар
1499150394
Наверно так правильно.
Ответить
Igor Belousov
1499152831
зачем грек нужен
Ответить
Pablo Aimar
1499155126
алчный серебролюб этот Манолас. к чему тогда вся эта эпопея с трансфером,если он жить в России не хочет? или он только щас понял,что не хочет? скорее всего,бабки вышибает из Газпрома своим нытьём.
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