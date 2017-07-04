Паредес: «Для меня неожиданно, что Манолас еще не в «Зените»

Новичок «Зенита» Леандро Паредес рассказал о ситуации с сорвавшимся трансфером экс-одноклубника Костаса Маноласа из «Ромы» в петербургский клуб.

«Знаете, то, что он еще не в команде, для меня самого неожиданно. Когда мы общались несколько дней назад перед моим отъездом из «Ромы», Манолас сказал: «Все решено, я практически игрок «Зенита». Приезжаю, и тут оказывается, что он остался в «Роме». Что теперь будет с Маноласом, понятия не имею», – сказал аргентинец.

Информация о переговорах между «Зенитом» и Маноласом появилась в июне. Позже стало известно о договоренности между сторонами. В конце месяца ресурс Corriere dello Sport сообщил о том, что 26-летний защитник отказался от перехода из-за нежелания жить в России. Согласно последней информации, клуб из Санкт-Петербурга готов пойти на уступки ради подписания футболиста сборной Греции.