«Зенит» пойдет на уступки Маноласу ради его приобретения

Ахахах, картина маслом так и рисуется. Если так дальше будет продолжаться, то этот греко-римлянин скоро организует в северной Пальмире новую священную (теперь уже Греко-римскую) империю, обложит немытых и нечесаных северных варваров данью золотом, вместе с патрициями Кончини и Педаресом организует в клубе гарем, назначит галла Молло любимой женой, Орлова, Сасанию и Фурценко евнухами, все остальные игрочишки будут рядовыми плебеями. Придется просить о свержении этого режима гладиаторов "Спартака". Московские фракийцы нечисть разгонят, вчера Зе Луиш битву репетировал в товарняке. ))))) А если серьезно, то унижаются перед го...м из-под желтой курицы.
Санкт-петербургский «Зенит» не оставляет попыток приобрести защитника римской «Ромы» Костаса Маноласа. Ранее, напомним, между клубами уже была достигнута принципиальная договоренность, но сам футболист проигнорировал медицинский осмотр для россиян.
3 июля, как сообщает Tele Radio Stereo, между римлянами и «Зенитом» состоятся новые переговоры по греческому игроку. Если трансфер и состоится, то сине-бело-голубым в любом случае придется выложить за Маноласа не менее 30 миллионов евро.
По данным некоторых источников, сам футболист не горит желанием переезжать в Россию, однако «Зенит» готов удовлетворить все его недовольства – в частности, рублевым личным контрактом, ибо игрок хочет получать зарплату в евро.