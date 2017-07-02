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    «Зенит» пойдет на уступки Маноласу ради его приобретения

    Санкт-петербургский «Зенит» не оставляет попыток приобрести защитника римской «Ромы» Костаса Маноласа. Ранее, напомним, между клубами уже была достигнута принципиальная договоренность, но сам футболист проигнорировал медицинский осмотр для россиян.

    3 июля, как сообщает Tele Radio Stereo, между римлянами и «Зенитом» состоятся новые переговоры по греческому игроку. Если трансфер и состоится, то сине-бело-голубым в любом случае придется выложить за Маноласа не менее 30 миллионов евро.

    По данным некоторых источников, сам футболист не горит желанием переезжать в Россию, однако «Зенит» готов удовлетворить все его недовольства – в частности, рублевым личным контрактом, ибо игрок хочет получать зарплату в евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2017 17:15
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 2 июля 2017, 23:23

      Ахахах, картина маслом так и рисуется. Если так дальше будет продолжаться, то этот греко-римлянин скоро организует в северной Пальмире новую священную (теперь уже Греко-римскую) империю, обложит немытых и нечесаных северных варваров данью золотом, вместе с патрициями Кончини и Педаресом организует в клубе гарем, назначит галла Молло любимой женой, Орлова, Сасанию и Фурценко евнухами, все остальные игрочишки будут рядовыми плебеями. Придется просить о свержении этого режима гладиаторов "Спартака". Московские фракийцы нечисть разгонят, вчера Зе Луиш битву репетировал в товарняке. ))))) А если серьезно, то унижаются перед го...м из-под желтой курицы.

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 21:08

      Сначала было интересно, потом смешно, сейчас просто противно

      4
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 2 июля 2017, 20:52

      Зенит в данном конкретном случае и Газпром как спонсор не просто сами унижаются, но унижают перед европейцами всю Россию в своем лице. Бабло им заменило и самоуважение и национальную гордость. Противно!

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > oyabun 2 июля 2017, 21:39

      ...анальная гордость... :)

      1
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      Рейтинг: +115

      slawianka 2 июля 2017, 19:33

      У Газпрома денег много, газ же за валюту продают. А мы дровишками обойдемся.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 2 июля 2017, 19:01

      Грек дрюкает Газпром:)))

      4
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 2 июля 2017, 18:30

      Посмотрим на конечный результат, уважаемые болельщики.

      0
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 2 июля 2017, 18:19

      Смысл покупать, если человек не хочет

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Михайловский Технарь 2 июля 2017, 18:30

      угу, на 3 буквы, так на 3 буквы пусть катится и пытается из них сложить апл...

      реально, там что, настолько крутой игрочелло, что за него 30 лямов и упрашивать? просто обычно защитники дешевле форвардов или центра стоят, потому 30 лямов - это как бы нифига себе цена

      2
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 2 июля 2017, 18:18

      Только зря деньги выкинут, надеюсь утка.
      Его уже все болельщики не переваривают)

      5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июля 2017, 18:16

      Фурсенко , Сарсания , вы кто ? Человек не хочет !!!! И отстаньте от него ! Или сами будете его в постельку укладывать , чтобы удовлетворить ?

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      Рейтинг: +11

      Романист77 2 июля 2017, 18:02

      крутой все-таки игрок Костя!в одиночку нагнул целый клуб!если он воспользовался беспомощной позой Зени , то просто обязан жениться на нем(подписать контракт)!

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