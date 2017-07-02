«Зенит» пойдет на уступки Маноласу ради его приобретения

Санкт-петербургский «Зенит» не оставляет попыток приобрести защитника римской «Ромы» Костаса Маноласа. Ранее, напомним, между клубами уже была достигнута принципиальная договоренность, но сам футболист проигнорировал медицинский осмотр для россиян.

3 июля, как сообщает Tele Radio Stereo, между римлянами и «Зенитом» состоятся новые переговоры по греческому игроку. Если трансфер и состоится, то сине-бело-голубым в любом случае придется выложить за Маноласа не менее 30 миллионов евро.

По данным некоторых источников, сам футболист не горит желанием переезжать в Россию, однако «Зенит» готов удовлетворить все его недовольства – в частности, рублевым личным контрактом, ибо игрок хочет получать зарплату в евро.