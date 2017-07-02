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«Зенит» пойдет на уступки Маноласу ради его приобретения

2 июля 2017, 17:15
29

Санкт-петербургский «Зенит» не оставляет попыток приобрести защитника римской «Ромы» Костаса Маноласа. Ранее, напомним, между клубами уже была достигнута принципиальная договоренность, но сам футболист проигнорировал медицинский осмотр для россиян.

3 июля, как сообщает Tele Radio Stereo, между римлянами и «Зенитом» состоятся новые переговоры по греческому игроку. Если трансфер и состоится, то сине-бело-голубым в любом случае придется выложить за Маноласа не менее 30 миллионов евро.

По данным некоторых источников, сам футболист не горит желанием переезжать в Россию, однако «Зенит» готов удовлетворить все его недовольства – в частности, рублевым личным контрактом, ибо игрок хочет получать зарплату в евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Рома Манолас Костас
Комментарии (29)
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shinnik
1499005374
Стадион переименуют... Красиво-то как.."Манолас стэдиум"
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Одинокий волк Маквейд
1499005678
Газовики вообще без ума, ни чести, ни достоинства. Сказать куда его поцеловать. Тут один персонаж питерский Обер-Канцлер так на меня обиделся - второй час роется в архивах и минусует все мои комменты, не читая. Вы ДЕБИЛ , не иначе.
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zico2205
1499006305
Газпром что Месси покупает??? Да кому он нужен этот зарвавшийся грек????? Еще и раком станьте....Позорище...
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Evgeniy32
1499006446
Если это правда, то очень глупый ход.
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Романист77
1499007762
крутой все-таки игрок Костя!в одиночку нагнул целый клуб!если он воспользовался беспомощной позой Зени , то просто обязан жениться на нем(подписать контракт)!
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dok66
1499008589
Фурсенко , Сарсания , вы кто ? Человек не хочет !!!! И отстаньте от него ! Или сами будете его в постельку укладывать , чтобы удовлетворить ?
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Shaitan.
1499008709
Только зря деньги выкинут, надеюсь утка. Его уже все болельщики не переваривают)
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Михайловский Технарь
1499008769
Смысл покупать, если человек не хочет
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la verdad
1499011294
Грек дрюкает Газпром:)))
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Svoysvoemubrat
1499018927
Сначала было интересно, потом смешно, сейчас просто противно
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