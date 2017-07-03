Комбаров: «Мы на месте, пошла работа!»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился радостью от возвращения в расположение красно-белых из сборной России. На своей странице в инстаграме он выложил фото с тренировки, на котором стоит в окружении других спартаковских «сборников» – Дениса Глушакова, Георгия Джикии, Ильи Кутепова и Александра Самедова.

Напомним, что все эти футболисты принимали участие в составе национальной команды на Кубке конфедераций.

«Мы не месте, пошла работа!» – подписал снимок Комбаров.