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Комбаров: «Мы на месте, пошла работа!»

3 июля 2017, 18:46
15

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился радостью от возвращения в расположение красно-белых из сборной России. На своей странице в инстаграме он выложил фото с тренировки, на котором стоит в окружении других спартаковских «сборников» – Дениса Глушакова, Георгия Джикии, Ильи Кутепова и Александра Самедова.

Напомним, что все эти футболисты принимали участие в составе национальной команды на Кубке конфедераций.

«Мы не месте, пошла работа!» – подписал снимок Комбаров.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Кутепов Илья Джикия Георгий
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сибирь за Спартак
1499097300
Отдохнули с Глушаковым в Сочи мал-мал и снова на поле. Готовьтесь серьезно, т.к. Зенит жаждет комиссарского тела.
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SERGEI12345
1499097881
УДАЧИ ВАМ!!!!!!!!!!!!!НАДЕЕМСЯ НА ХОРОШУЮ ИГРУ!!!!!!!
Ответить
Svoysvoemubrat
1499099609
Работайте, скоро паровоз под откос спускать нужно.
Ответить
OfaZavr
1499100204
Полный вперёд!
Ответить
Krics
1499101682
Подняться на вершину тяжело, а удержаться еще труднее. Болельщики, даже если и секта, всегда с командой. Не подведите пацаны.
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Одинокий волк Маквейд
1499102020
Жора с кого-то бутсы снял, хорошо, что не скальп. Настрой видно хороший, добавил мне позитива.
Ответить
Диктор
1499103121
Удачи вам в новом сезоне-на всех фронтах.
Ответить
фёдорспартак5
1499103747
В этом сезоне мы встряхнем Европу.
Ответить
Грыззь
1499134951
Удачи, ждём!
Ответить
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