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    Сарсания: «Полоз и Ерохин сделают «Зенит» сильнее и помогут ему выиграть трофеи»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал подписание полузащитников Александра Ерохина и Дмитрия Полоза. По его словам, данные игроки укрепят российский позиции в составе петербуржцев, а также помогут клубу завоевать трофеи.

    «Это футболисты сборной России. Тренерским штабом была поставлена задача приобрести этих ребят, и мы ее решили. Они укрепят так называемые «российские позиции», поскольку у нас в чемпионате есть лимит на легионеров. Полоз и Ерохин сделают команду сильнее, будут конкурировать за место в составе и, верим, помогут «Зениту» выиграть трофеи.

    Что касается позиции Ерохина на поле, то главному тренеру нужно время, чтобы определиться с игровой схемой. Все будет зависеть от будущих приобретений. Это могут быть варианты как в три центральных полузащитника, так и в два. Ерохин как раз может действовать на нескольких позициях.

    Если говорить о роли Полоза, то он может сыграть на всех четырех позициях в атаке: первого форварда, второго, справа на фланге и слева», – сказал Сарсания.

    В минувшем сезоне Ерохин провел 38 матчей, забив пять голов и сделав шесть результативных передач. Полоз принял участие в 40 поединках, записав в свой актив 14 мячей и восемь голевых пасов.

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.07.2017 18:27
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +423

      Drapik 4 июля 2017, 00:14

      по тропе Новосельцева пошли ребята

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 июля 2017, 21:22

      До ЧМ остался год.... Игроки сборной должны не травмироваться и иметь постоянную игровую практику.... Новосельцев её потерял... Тренер иностранец будет ориентирован на "типа" проверенных легионеров, а наши будут выходить по паспортному режиму... Поэтому польза перехода призрачна.... Весьма...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > 3a zenit 3 июля 2017, 21:41

      С действующей селекцией и предстоящей ротацией состава (пока тренер там что-то не нащупает...) сложно будет и проявить себя и уж тем более закрепится в составе...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 21:19

      Растащили Ростов на титулы. Забыли, когда Дзюбу переманили, сколько было радости, что убили Спартак и приобрели жар-птицу и пришла эра Зенита. Троянского коня вы получили, которого один раз в чемпионском самолете прокатили. Как Луческу вас разводил, что дайте ему Эрнани, Молло, Мака, Цаллагова и он разделает сопляка Карреру, а лига Европы, так вообще вопрос решенный. Он про вас анекдоты рассказывает во всех интервью, не читали. Я почитал, посмеялся. Вот если вам запустить Счетную палату, тут точно будут трофеи.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > 3a zenit 3 июля 2017, 21:27

      У большей части наших клубов не всё в порядке с финансами.... региональные клубы с бюджетом мутят, "частные" старательно прикрывают различные схемы... Не ставьте это в укор в споре... Это быль...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > 3a zenit 3 июля 2017, 21:38

      вопрос сформулируй внятно

      3
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      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > 3a zenit 3 июля 2017, 21:55

      другого не ожидал

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 3 июля 2017, 21:01

      А куда клячу кокоринскую денут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 20:18

      Кладбище разбитых надежд.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      vinsent 3 июля 2017, 19:55

      В начале им Ванек Новосельцев лучшие места на лавке покажет.а потом может быть....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 июля 2017, 19:52

      Бухаров, Рязанцев, Файзулин, Новосельцев здорово усилили Зенит? А сейчас усиление дубль-2 Терентьев, Ерохин, Полоз. Где интересы сборной? Если болелы разных клубов друг друга просто не любят, то Зеньку все дружно ненавидят за вашу блядскую агрессивную трансферную политику. Вы за титул страну развалить готовы. Не желаю вам удачи принципиально. Пусть Газпром разочаруется в вас, прекратит спонсировать и вернетесь тогда на свое привычное место - в полуподвале.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 18:59

      Поглядим какой из Манчини Копперфильд.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 3 июля 2017, 18:45

      Чем ?
      Добил б@я

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 июля 2017, 18:44

      Костик,одумайся от патриотизма...
      он денег не принесёт..

      2
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