Сарсания: «Полоз и Ерохин сделают «Зенит» сильнее и помогут ему выиграть трофеи»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал подписание полузащитников Александра Ерохина и Дмитрия Полоза. По его словам, данные игроки укрепят российский позиции в составе петербуржцев, а также помогут клубу завоевать трофеи.

«Это футболисты сборной России. Тренерским штабом была поставлена задача приобрести этих ребят, и мы ее решили. Они укрепят так называемые «российские позиции», поскольку у нас в чемпионате есть лимит на легионеров. Полоз и Ерохин сделают команду сильнее, будут конкурировать за место в составе и, верим, помогут «Зениту» выиграть трофеи.

Что касается позиции Ерохина на поле, то главному тренеру нужно время, чтобы определиться с игровой схемой. Все будет зависеть от будущих приобретений. Это могут быть варианты как в три центральных полузащитника, так и в два. Ерохин как раз может действовать на нескольких позициях.

Если говорить о роли Полоза, то он может сыграть на всех четырех позициях в атаке: первого форварда, второго, справа на фланге и слева», – сказал Сарсания.

В минувшем сезоне Ерохин провел 38 матчей, забив пять голов и сделав шесть результативных передач. Полоз принял участие в 40 поединках, записав в свой актив 14 мячей и восемь голевых пасов.