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  • Сарсания: «Полоз и Ерохин сделают «Зенит» сильнее и помогут ему выиграть трофеи»

Сарсания: «Полоз и Ерохин сделают «Зенит» сильнее и помогут ему выиграть трофеи»

3 июля 2017, 18:27
19

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал подписание полузащитников Александра Ерохина и Дмитрия Полоза. По его словам, данные игроки укрепят российский позиции в составе петербуржцев, а также помогут клубу завоевать трофеи.

«Это футболисты сборной России. Тренерским штабом была поставлена задача приобрести этих ребят, и мы ее решили. Они укрепят так называемые «российские позиции», поскольку у нас в чемпионате есть лимит на легионеров. Полоз и Ерохин сделают команду сильнее, будут конкурировать за место в составе и, верим, помогут «Зениту» выиграть трофеи.

Что касается позиции Ерохина на поле, то главному тренеру нужно время, чтобы определиться с игровой схемой. Все будет зависеть от будущих приобретений. Это могут быть варианты как в три центральных полузащитника, так и в два. Ерохин как раз может действовать на нескольких позициях.

Если говорить о роли Полоза, то он может сыграть на всех четырех позициях в атаке: первого форварда, второго, справа на фланге и слева», – сказал Сарсания.

В минувшем сезоне Ерохин провел 38 матчей, забив пять голов и сделав шесть результативных передач. Полоз принял участие в 40 поединках, записав в свой актив 14 мячей и восемь голевых пасов.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Полоз Дмитрий Ерохин Александр Сарсания Константин
Комментарии (19)
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Garrincha58
1499096448
сильнее? не думаю, если бы не лимит в Зените бы из русских, которые сейчас в команде никого бы не было
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shinnik
1499096697
Костик,одумайся от патриотизма... он денег не принесёт..
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spartach n1
1499096709
Чем ? Добил б@я
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Сибирь за Спартак
1499097558
Поглядим какой из Манчини Копперфильд.
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Svoysvoemubrat
1499100737
Бухаров, Рязанцев, Файзулин, Новосельцев здорово усилили Зенит? А сейчас усиление дубль-2 Терентьев, Ерохин, Полоз. Где интересы сборной? Если болелы разных клубов друг друга просто не любят, то Зеньку все дружно ненавидят за вашу блядскую агрессивную трансферную политику. Вы за титул страну развалить готовы. Не желаю вам удачи принципиально. Пусть Газпром разочаруется в вас, прекратит спонсировать и вернетесь тогда на свое привычное место - в полуподвале.
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vinsent
1499100951
В начале им Ванек Новосельцев лучшие места на лавке покажет.а потом может быть....
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Одинокий волк Маквейд
1499102300
Кладбище разбитых надежд.
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Сибирь за Спартак
1499105976
Растащили Ростов на титулы. Забыли, когда Дзюбу переманили, сколько было радости, что убили Спартак и приобрели жар-птицу и пришла эра Зенита. Троянского коня вы получили, которого один раз в чемпионском самолете прокатили. Как Луческу вас разводил, что дайте ему Эрнани, Молло, Мака, Цаллагова и он разделает сопляка Карреру, а лига Европы, так вообще вопрос решенный. Он про вас анекдоты рассказывает во всех интервью, не читали. Я почитал, посмеялся. Вот если вам запустить Счетную палату, тут точно будут трофеи.
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insider_retro
1499106171
До ЧМ остался год.... Игроки сборной должны не травмироваться и иметь постоянную игровую практику.... Новосельцев её потерял... Тренер иностранец будет ориентирован на "типа" проверенных легионеров, а наши будут выходить по паспортному режиму... Поэтому польза перехода призрачна.... Весьма...
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Drapik
1499116470
по тропе Новосельцева пошли ребята
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