Вандерсон: «Я всего два дня в «Краснодаре» и пока не понял всех нюансов стиля игры»

Нападающий «Краснодара» Вандерсон признался после товарищеского матча с румынским клубом «Вииторул», что пока не понял всех нюансов стиля игры своей новой команды.
«Для меня это очень хорошее начало в новой команде. В «Краснодаре», когда подписывали со мной контракт, наверняка ожидали, что я буду забивать голы. Я надеюсь своей игрой оправдывать эти ожидания.
Для меня важно каждый раз черпать что-то новое из игры. Стараюсь перенимать у партнеров какой-то положительный опыт. Я всего два дня в «Краснодаре» и пока не понял всех нюансов стиля игры. Но кое-что уже получается, надеюсь сыгранность с каждым днем будет только улучшаться», – рассказал форвард.
Товарищеский матч «Краснодар» – «Вииторул» закончился со счетом 3:1.
Источник: ФК «Краснодар»
Петя: - нам срочно нужен новый Вандерсон
Вася: -может нужен похожий по стилю и уровню игрок?
Петя: - стиль игры и уровень не важен, Вася, нужен именно Вандерсон!
))))))