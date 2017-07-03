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    Вандерсон: «Я всего два дня в «Краснодаре» и пока не понял всех нюансов стиля игры»

    Нападающий «Краснодара» Вандерсон признался после товарищеского матча с румынским клубом «Вииторул», что пока не понял всех нюансов стиля игры своей новой команды.

    «Для меня это очень хорошее начало в новой команде. В «Краснодаре», когда подписывали со мной контракт, наверняка ожидали, что я буду забивать голы. Я надеюсь своей игрой оправдывать эти ожидания.

    Для меня важно каждый раз черпать что-то новое из игры. Стараюсь перенимать у партнеров какой-то положительный опыт. Я всего два дня в «Краснодаре» и пока не понял всех нюансов стиля игры. Но кое-что уже получается, надеюсь сыгранность с каждым днем будет только улучшаться», – рассказал форвард.

    Товарищеский матч «Краснодар» – «Вииторул» закончился со счетом 3:1.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    03.07.2017 11:34
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 3 июля 2017, 17:45

      Вандерсон ты два дня в «Краснодаре» и хочешь все понять?В Краснодаре все очень просто,забиваешь и играешь.Не забиваешь идешь в аренду....Но ты попал в хороший клуб который вызывает уважение,так то все у тебя будет хорошо!

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 3 июля 2017, 17:35

      В Краснодаре все очень просто,забиваешь и играешь.Не забиваешь идешь в аренду....

      0
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      Рейтинг: +37

      раптор62 3 июля 2017, 15:52

      тьфу ты я уж подумал вандерсон вернулся обратно
      а это еще один вандерсончик

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 июля 2017, 15:34

      По идее, когда тебя наняли в команду, то НАДО не черпать новое из игры и не перенимать положительный опыт!... Надо показать то, за что тебя выделили из толпы... Ты готовый продукт, НАДО РЕЗУЛЬТАТ на гора выдавать....

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 3 июля 2017, 13:38

      Одного Вандерсона сменили на другого. Такое ощущение, что в Краснодаре после ухода старого Вандерсона сидят такие между собой базарят:

      Петя: - нам срочно нужен новый Вандерсон

      Вася: -может нужен похожий по стилю и уровню игрок?

      Петя: - стиль игры и уровень не важен, Вася, нужен именно Вандерсон!

      ))))))

      1
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      Рейтинг: +54

      BloodBow 3 июля 2017, 12:20

      Мне кажется, или Вандерсон на видео и тот, на кого сделали ссылку - два разных футболиста?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan > BloodBow 3 июля 2017, 12:56

      Похоже какой то новый Вандерсон)) я тоже че то не понял)))

      1
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Tsigan 3 июля 2017, 13:11

      потому что это новый вандерсон поди кроме новостей о газовике тут ничего и нету, народ даже не в курсе

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      Рейтинг: +1426

      VSt 3 июля 2017, 11:52

      Ждем от Краснодара стабильности. Команда вызывает уважение.
      Вандерсон - вписывайся быстрее)). Следим)) Удачи в новом клубе!!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > VSt 3 июля 2017, 15:36

      Что бы он вписался - надо его прописать.... И игра наладится... И 15 голов за сезон залетят, как заговорённые....

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