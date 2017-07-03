Вандерсон: «Я всего два дня в «Краснодаре» и пока не понял всех нюансов стиля игры»

Нападающий «Краснодара» Вандерсон признался после товарищеского матча с румынским клубом «Вииторул», что пока не понял всех нюансов стиля игры своей новой команды.

«Для меня это очень хорошее начало в новой команде. В «Краснодаре», когда подписывали со мной контракт, наверняка ожидали, что я буду забивать голы. Я надеюсь своей игрой оправдывать эти ожидания.

Для меня важно каждый раз черпать что-то новое из игры. Стараюсь перенимать у партнеров какой-то положительный опыт. Я всего два дня в «Краснодаре» и пока не понял всех нюансов стиля игры. Но кое-что уже получается, надеюсь сыгранность с каждым днем будет только улучшаться», – рассказал форвард.

Товарищеский матч «Краснодар» – «Вииторул» закончился со счетом 3:1.