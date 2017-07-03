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  • Вандерсон: «Я всего два дня в «Краснодаре» и пока не понял всех нюансов стиля игры»

Вандерсон: «Я всего два дня в «Краснодаре» и пока не понял всех нюансов стиля игры»

3 июля 2017, 11:34
10

Нападающий «Краснодара» Вандерсон признался после товарищеского матча с румынским клубом «Вииторул», что пока не понял всех нюансов стиля игры своей новой команды.

«Для меня это очень хорошее начало в новой команде. В «Краснодаре», когда подписывали со мной контракт, наверняка ожидали, что я буду забивать голы. Я надеюсь своей игрой оправдывать эти ожидания.

Для меня важно каждый раз черпать что-то новое из игры. Стараюсь перенимать у партнеров какой-то положительный опыт. Я всего два дня в «Краснодаре» и пока не понял всех нюансов стиля игры. Но кое-что уже получается, надеюсь сыгранность с каждым днем будет только улучшаться», – рассказал форвард.

Товарищеский матч «Краснодар» – «Вииторул» закончился со счетом 3:1.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Вандерсон
Комментарии (10)
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VSt
1499071952
Ждем от Краснодара стабильности. Команда вызывает уважение. Вандерсон - вписывайся быстрее)). Следим)) Удачи в новом клубе!!
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BloodBow
1499073649
Мне кажется, или Вандерсон на видео и тот, на кого сделали ссылку - два разных футболиста?
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АртурZaСМ
1499078305
Одного Вандерсона сменили на другого. Такое ощущение, что в Краснодаре после ухода старого Вандерсона сидят такие между собой базарят:
Петя: - нам срочно нужен новый Вандерсон
Вася: -может нужен похожий по стилю и уровню игрок?
Петя: - стиль игры и уровень не важен, Вася, нужен именно Вандерсон!
))))))
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insider_retro
1499085269
По идее, когда тебя наняли в команду, то НАДО не черпать новое из игры и не перенимать положительный опыт!... Надо показать то, за что тебя выделили из толпы... Ты готовый продукт, НАДО РЕЗУЛЬТАТ на гора выдавать....
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раптор62
1499086363
тьфу ты я уж подумал вандерсон вернулся обратно а это еще один вандерсончик
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Бугимен
1499092517
В Краснодаре все очень просто,забиваешь и играешь.Не забиваешь идешь в аренду....
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Бугимен
1499093140
Вандерсон ты два дня в «Краснодаре» и хочешь все понять?В Краснодаре все очень просто,забиваешь и играешь.Не забиваешь идешь в аренду....Но ты попал в хороший клуб который вызывает уважение,так то все у тебя будет хорошо!
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