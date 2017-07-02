Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тигиев прятался в туалете от Луиса Адриано и Фернандо, которые хотели побрить его налысо

Тигиев прятался в туалете от Луиса Адриано и Фернандо, которые хотели побрить его налысо

2 июля 2017, 22:38
13

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев заявил, что не собирается менять прическу, а также отметил, что бразильские игроки команды Луис Адриано и Фернандо хотел побрить его налысо.

Напомним, вторую часть прошедшего сезона Тигиев провел в стане красно-белых на правах аренды. По ее завершению клуб выкупил 22-летнего россиянина у «Анжи».

«До сих пор из-за прически подкалывают. Михалыч (тренер Роман Пилипчук – прим. редакции) одолевает: «Постригись, постригись». Я уже было созрел перед отпуском… и не решился. Пытались насильно подстричь. У нас так Хави (тренер по физподготовке Нойя Сальсес – прим. редакции) в самолете машинкой обрили. Я смеялся-смеялся, пока не услышал: «Тигиев». То ли Адриано сказал, то ли Фернандо. Я как рвану в туалет – ну вас, шутников! За свои волосы готов разорвать всех (улыбается).

Не представляю, что должно произойти, чтобы я пожертвовал шевелюрой. Волосы – это уже мой имидж, не хочется их трогать. Стригусь так уже года три-четыре. Чуть-чуть устаешь с такой копной на голове, волосы в глаза лезут. В Москву прилетим – попрошу маму немного подкоротить прическу», – сказал Тигиев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Тигиев Георгий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Одинокий волк Маквейд
1499024650
Береги прическу, Жора, и играй, чтобы соперники от тебя по туалетам прятались.
Ответить
mialkov
1499025607
Не!!! Такая шевелюра - только плюс! Не надо трогать Жору!
Ответить
карасевщина
1499027035
лучше бы тренировались перед лч а то вам там лысого погоняют
Ответить
vitvik
1499033307
Эти звери хотели его под Черчесова уделать. Говорят, даже нырнул там два раза!!
Ответить
Svoysvoemubrat
1499048652
Не прическа славит человека.
Ответить
VIPded
1499058089
Не Спартак, а салон интимных причесок...)))
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499058952
Как бразильцы кавказцев обижают.
Ответить
RUSARM
1499062851
Для чего это пишут??? Это что помогает уровень футбола поднимать? Маразм крепчал!!!
Ответить
кеша_КБ
1499064188
-"Чемпионат.ком", вы о футболе пишИте!, а не о WC !...или работу меняйте!(((...тоже мне - "пиарщики"))), лучше проанализировали бы "провал" сборной на КК, чтобы просветить глав. тренера на какую позицию Шишкина ставить!, кстати, Жора Тигиев совсем бы не испортил игру сборной, находясь в её составе!, имхо...всем удачи!
Ответить
OfaZavr
1499066991
Наш спартаковский Пуйоль))
Ответить
Главные новости
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
4
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
2
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
12
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
23
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
2
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
17
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
1
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
2
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
3
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
6
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
16
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
4
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
11
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
9
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
4
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+