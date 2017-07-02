Тигиев прятался в туалете от Луиса Адриано и Фернандо, которые хотели побрить его налысо

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев заявил, что не собирается менять прическу, а также отметил, что бразильские игроки команды Луис Адриано и Фернандо хотел побрить его налысо.

Напомним, вторую часть прошедшего сезона Тигиев провел в стане красно-белых на правах аренды. По ее завершению клуб выкупил 22-летнего россиянина у «Анжи».

«До сих пор из-за прически подкалывают. Михалыч (тренер Роман Пилипчук – прим. редакции) одолевает: «Постригись, постригись». Я уже было созрел перед отпуском… и не решился. Пытались насильно подстричь. У нас так Хави (тренер по физподготовке Нойя Сальсес – прим. редакции) в самолете машинкой обрили. Я смеялся-смеялся, пока не услышал: «Тигиев». То ли Адриано сказал, то ли Фернандо. Я как рвану в туалет – ну вас, шутников! За свои волосы готов разорвать всех (улыбается).

Не представляю, что должно произойти, чтобы я пожертвовал шевелюрой. Волосы – это уже мой имидж, не хочется их трогать. Стригусь так уже года три-четыре. Чуть-чуть устаешь с такой копной на голове, волосы в глаза лезут. В Москву прилетим – попрошу маму немного подкоротить прическу», – сказал Тигиев.