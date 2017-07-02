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    Тигиев прятался в туалете от Луиса Адриано и Фернандо, которые хотели побрить его налысо

    Защитник «Спартака» Георгий Тигиев заявил, что не собирается менять прическу, а также отметил, что бразильские игроки команды Луис Адриано и Фернандо хотел побрить его налысо.

    Напомним, вторую часть прошедшего сезона Тигиев провел в стане красно-белых на правах аренды. По ее завершению клуб выкупил 22-летнего россиянина у «Анжи».

    «До сих пор из-за прически подкалывают. Михалыч (тренер Роман Пилипчук – прим. редакции) одолевает: «Постригись, постригись». Я уже было созрел перед отпуском… и не решился. Пытались насильно подстричь. У нас так Хави (тренер по физподготовке Нойя Сальсес – прим. редакции) в самолете машинкой обрили. Я смеялся-смеялся, пока не услышал: «Тигиев». То ли Адриано сказал, то ли Фернандо. Я как рвану в туалет – ну вас, шутников! За свои волосы готов разорвать всех (улыбается).

    Не представляю, что должно произойти, чтобы я пожертвовал шевелюрой. Волосы – это уже мой имидж, не хочется их трогать. Стригусь так уже года три-четыре. Чуть-чуть устаешь с такой копной на голове, волосы в глаза лезут. В Москву прилетим – попрошу маму немного подкоротить прическу», – сказал Тигиев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2017 22:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2017, 10:29

      Наш спартаковский Пуйоль))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > OfaZavr 3 июля 2017, 11:28

      если дурью маются, настроение в норме и силы есть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 3 июля 2017, 09:43

      -"Чемпионат.ком", вы о футболе пишИте!, а не о WC !...или работу меняйте!(((...тоже мне - "пиарщики"))), лучше проанализировали бы "провал" сборной на КК, чтобы просветить глав. тренера на какую позицию Шишкина ставить!, кстати, Жора Тигиев совсем бы не испортил игру сборной, находясь в её составе!, имхо...всем удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 3 июля 2017, 09:20

      Для чего это пишут??? Это что помогает уровень футбола поднимать? Маразм крепчал!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 08:15

      Как бразильцы кавказцев обижают.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 июля 2017, 08:01

      Не Спартак, а салон интимных причесок...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 июля 2017, 05:24

      Не прическа славит человека.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 июля 2017, 02:00

      Ссылка в новости на какого-то левого Фернандо ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 июля 2017, 01:59

      Негоже бразилам буйствовать ... скосить у Адриано шевелюру и удобрить у Фернандо лысину! ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 июля 2017, 01:08

      Эти звери хотели его под Черчесова уделать. Говорят, даже нырнул там два раза!!

      -3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 2 июля 2017, 23:23

      лучше бы тренировались перед лч а то вам там лысого погоняют

      -1
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