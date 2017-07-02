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Орещук: «Полоз «съест» Кокорина»

2 июля 2017, 21:23
9

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Также функционер считает, что новичок сине-бело-голубых Дмитрий Полоз вытеснит из состава Александра Кокорина.

– Смолов и «Зенит» – что думаете о таком варианте?

– На мой взгляд, Федор сейчас там не нужен. Потому что есть Полоз, а позиция схожая, какой смысл дублировать? Боюсь, что совсем скоро Кокорин сядет на лавку, потому что Дмитрий его «съест».

– Чем так хорош экс-ростовчанин?

– Он через многое прошел. Полоз пахарь, звезда во лбу там не горит. И Дмитрий на две головы сильнее Кокорина.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Орещук Роман Полоз Дмитрий
Комментарии (9)
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Одинокий волк Маквейд
1499020110
Полоз такое не ест
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порт
1499020460
Боюсь, что совсем скоро Кокорин сядет на лавку ================================= А я почему то не боюсь. Пусть сидит, его там место, если не дальше.
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Forge
1499020650
Кокорину по боку ,3,5 млнчика все равно получит и будет рад
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T 72
1499021633
Я только за,Кокорина на лавку,задолбали уже талантливые похуисты,пусть зарабатывают а не за паспорт получают
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Tostao
1499024752
Да Кокоре по фиг. Сиди себе на лавке, никто тебя не трогает, не орёт, бабло капает ... Жизнь удалась.
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sprint5
1499050350
и каков смысл вытеснения
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XaXatyn
1499089529
Зениту по хорошему от Кокорина избавится надо !
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Жентус
1505306876
Середина сентрября, кокорин лучший бомбардир РФПЛ, лидер Зенита, Полоз иногда выходит на замены. Ну что, съел?
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