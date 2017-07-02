Орещук: «Полоз «съест» Кокорина»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Также функционер считает, что новичок сине-бело-голубых Дмитрий Полоз вытеснит из состава Александра Кокорина.

– Смолов и «Зенит» – что думаете о таком варианте?

– На мой взгляд, Федор сейчас там не нужен. Потому что есть Полоз, а позиция схожая, какой смысл дублировать? Боюсь, что совсем скоро Кокорин сядет на лавку, потому что Дмитрий его «съест».

– Чем так хорош экс-ростовчанин?

– Он через многое прошел. Полоз пахарь, звезда во лбу там не горит. И Дмитрий на две головы сильнее Кокорина.