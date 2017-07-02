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    Орещук: «Полоз «съест» Кокорина»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    Также функционер считает, что новичок сине-бело-голубых Дмитрий Полоз вытеснит из состава Александра Кокорина.

    – Смолов и «Зенит» – что думаете о таком варианте?

    – На мой взгляд, Федор сейчас там не нужен. Потому что есть Полоз, а позиция схожая, какой смысл дублировать? Боюсь, что совсем скоро Кокорин сядет на лавку, потому что Дмитрий его «съест».

    – Чем так хорош экс-ростовчанин?

    – Он через многое прошел. Полоз пахарь, звезда во лбу там не горит. И Дмитрий на две головы сильнее Кокорина.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2017 21:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +549

      Жентус 13 сентября 2017, 15:47

      Середина сентрября, кокорин лучший бомбардир РФПЛ, лидер Зенита, Полоз иногда выходит на замены. Ну что, съел?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 июля 2017, 16:45

      Зениту по хорошему от Кокорина избавится надо !

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 июля 2017, 05:52

      и каков смысл вытеснения

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 2 июля 2017, 22:45

      Да Кокоре по фиг. Сиди себе на лавке, никто тебя не трогает, не орёт, бабло капает ... Жизнь удалась.

      4
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      Рейтинг: +320

      T 72 2 июля 2017, 21:53

      Я только за,Кокорина на лавку,задолбали уже талантливые похуисты,пусть зарабатывают а не за паспорт получают

      3
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      Рейтинг: +63

      Forge 2 июля 2017, 21:37

      Кокорину по боку ,3,5 млнчика все равно получит и будет рад

      3
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      Рейтинг: +6309

      порт 2 июля 2017, 21:34

      Боюсь, что совсем скоро Кокорин сядет на лавку
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      А я почему то не боюсь. Пусть сидит, его там место, если не дальше.

      6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 21:28

      Полоз такое не ест

      8
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