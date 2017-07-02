Орещук: «Полоз «съест» Кокорина»

Середина сентрября, кокорин лучший бомбардир РФПЛ, лидер Зенита, Полоз иногда выходит на замены. Ну что, съел?
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
Также функционер считает, что новичок сине-бело-голубых Дмитрий Полоз вытеснит из состава Александра Кокорина.
– Смолов и «Зенит» – что думаете о таком варианте?
– На мой взгляд, Федор сейчас там не нужен. Потому что есть Полоз, а позиция схожая, какой смысл дублировать? Боюсь, что совсем скоро Кокорин сядет на лавку, потому что Дмитрий его «съест».
– Чем так хорош экс-ростовчанин?
– Он через многое прошел. Полоз пахарь, звезда во лбу там не горит. И Дмитрий на две головы сильнее Кокорина.