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    Калитвинцев: «Прощать соперника в голевых моментах нельзя»

    Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отметил как плюсы, так и минусы в действиях своих футболистов в товарищеском матче с действующим чемпионом Болгарии «Лудогорцем».

    «Пожалуй, это самый сильный соперник, с которым мы встречались в нынешнее межсезонье, поэтому впечатления от победы хорошие. Организованно сыграли в обороне. Допустили, правда, в первом тайме ошибку, но футболисты не обратили на нее внимание, продолжали выполнять наши требования.

    Молодцы, что забили три гола. При этом надо использовать и другие возможности, которых было в избытке. Халатности не было, но прощать соперника в голевых моментах нельзя.

    В целом же больше положительного, чем отрицательного. В раздевалке ребят поздравили и забыли об этой победе. Завтра у нас две тренировки. Понимаю, что сложновато – три матча за четыре дня.

    Да, была ротация, но каждая встреча – это помимо физической нагрузки еще и выброс адреналина, и ответственность за результат. Но это сборы, через это надо пройти», – сказал Калитвинцев после матча.

    Товарищеский матч «Динамо» – «Лудогорец» закончился со счетом 3:1.

    Источник: ФК «Динамо»

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    02.07.2017 10:16
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