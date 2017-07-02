Калитвинцев: «Прощать соперника в голевых моментах нельзя»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отметил как плюсы, так и минусы в действиях своих футболистов в товарищеском матче с действующим чемпионом Болгарии «Лудогорцем».

«Пожалуй, это самый сильный соперник, с которым мы встречались в нынешнее межсезонье, поэтому впечатления от победы хорошие. Организованно сыграли в обороне. Допустили, правда, в первом тайме ошибку, но футболисты не обратили на нее внимание, продолжали выполнять наши требования.

Молодцы, что забили три гола. При этом надо использовать и другие возможности, которых было в избытке. Халатности не было, но прощать соперника в голевых моментах нельзя.

В целом же больше положительного, чем отрицательного. В раздевалке ребят поздравили и забыли об этой победе. Завтра у нас две тренировки. Понимаю, что сложновато – три матча за четыре дня.

Да, была ротация, но каждая встреча – это помимо физической нагрузки еще и выброс адреналина, и ответственность за результат. Но это сборы, через это надо пройти», – сказал Калитвинцев после матча.

Товарищеский матч «Динамо» – «Лудогорец» закончился со счетом 3:1.