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    «Ювентус» отправил в «ПСЖ» запрос о покупке Матюиди и Орье

    «Ювентус» рассчитывает усилиться игроками «Пари Сен-Жермен» Блейзом Матюиди и Сержем Орье. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на итальянский отдел Sky Sport.

    В минувшем сезоне Матюиди забил семь голов и отдал семь результативных передач в 52 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего француза в 30 миллионов евро. Туринский клуб интересовался полузащитником в сентябре 2016 года, но руководство парижан не стало рассматривать предложение.

    На счету Орье в сезоне-2016/17 пять голевых пасов в 32 играх. Согласно источнику, стоимость 24-летнего игрока обороны равна 15 миллионам. Француз рассматривается как замена Даниэлю Алвесу.

    Источник: Football Italia

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    01.07.2017 22:47
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