«Ювентус» отправил в «ПСЖ» запрос о покупке Матюиди и Орье

«Ювентус» рассчитывает усилиться игроками «Пари Сен-Жермен» Блейзом Матюиди и Сержем Орье. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на итальянский отдел Sky Sport.

В минувшем сезоне Матюиди забил семь голов и отдал семь результативных передач в 52 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего француза в 30 миллионов евро. Туринский клуб интересовался полузащитником в сентябре 2016 года, но руководство парижан не стало рассматривать предложение.

На счету Орье в сезоне-2016/17 пять голевых пасов в 32 играх. Согласно источнику, стоимость 24-летнего игрока обороны равна 15 миллионам. Француз рассматривается как замена Даниэлю Алвесу.