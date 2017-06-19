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    «Ювентус» может приобрести Орье на замену Алвесу

    «Ювентус» раздумывает над покупкой правого защитника «ПСЖ» Сержа Орье, которым намерен заменить Даниэля Алвеса.

    Ранее сообщалось, что интерес к ивуарийцу также проявляет «Тоттенхэм».

    По информации источника, камнем преткновения для «старой синьоры» может стать непростой характер 24-летнего игрока. Тем не менее, парижане могут запросить за футболиста всего 10-15 миллионов евро, что делает его доступным вариантом.

    В прошедшем сезоне Орье выходил на поле в 32-х матчах и отметился пятью голевыми передачами.

    Источник: Football Italia

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    19.06.2017 14:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июня 2017, 10:24

      Если осадит свой нрав, то будет крепким усилением.

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