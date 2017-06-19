«Ювентус» может приобрести Орье на замену Алвесу

«Ювентус» раздумывает над покупкой правого защитника «ПСЖ» Сержа Орье, которым намерен заменить Даниэля Алвеса.

Ранее сообщалось, что интерес к ивуарийцу также проявляет «Тоттенхэм».

По информации источника, камнем преткновения для «старой синьоры» может стать непростой характер 24-летнего игрока. Тем не менее, парижане могут запросить за футболиста всего 10-15 миллионов евро, что делает его доступным вариантом.

В прошедшем сезоне Орье выходил на поле в 32-х матчах и отметился пятью голевыми передачами.