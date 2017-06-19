«Ювентус» может приобрести Орье на замену Алвесу

Если осадит свой нрав, то будет крепким усилением.
«Ювентус» раздумывает над покупкой правого защитника «ПСЖ» Сержа Орье, которым намерен заменить Даниэля Алвеса.
Ранее сообщалось, что интерес к ивуарийцу также проявляет «Тоттенхэм».
По информации источника, камнем преткновения для «старой синьоры» может стать непростой характер 24-летнего игрока. Тем не менее, парижане могут запросить за футболиста всего 10-15 миллионов евро, что делает его доступным вариантом.
В прошедшем сезоне Орье выходил на поле в 32-х матчах и отметился пятью голевыми передачами.