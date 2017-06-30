Хавбек «Ювентуса» Стураро находится в сфере интересов «Спартака»

Как сообщают итальянские СМИ, полузащитник туринского «Ювентуса» Стефано Стураро интересен московскому «Спартаку». Однако на данный момент ни с какими переговорами красно-белый клуб в Турин не обращался. Стоит отметить, что за хавбеком следят еще несколько европейских топ-клубов – в частности, из АПЛ. Однако сам футболист не горит желанием покидать «старую синьору».

В минувшем сезоне Серии А Стураро выходил на поле 21 раз, на его счету один голевой пас.

Ровно год назад приобрести этого игрока пытался санкт-петербургский «Зенит».