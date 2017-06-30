«Амкар» продлил контракт с Костюковым

«Амкар» объявил о продлении контракта с полузащитником Михаилом Костюковым. 25-летний россиянин подписал с пермским клубом новое соглашение на три года.

«Миша заслужил этот контракт. Насколько я знаю, его прошлогодний трансфер в «Амкар» удивил некоторых специалистов. Но жизнь показала, что мы точно оценили его футбольные перспективы, а Миша подкрепил их человеческими качествами – трудолюбием, желанием расти и умением работать в команде. Из малоизвестного игрока ФНЛ он всего за год превратился в футболиста уровня Премьер-лиги, который, я не сомневаюсь, еще прибавит. Миша может сыграть на нескольких позициях, и на каждой принести команде немалую пользу. Надеюсь, за эти три года он станет заметной фигурой в РФПЛ и порадует наших болельщиков хорошим футболом!» – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

В минувшем сезоне чемпионата России Костюков провел 15 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.