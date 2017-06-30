Гамула не видит Полоза конкурентом Кокорина

Экс-главный тренер первой и молодежной команд «Ростова» Игорь Гамула оценил переход Александра Ерохина и Дмитрия Полоза в «Зенит». Он уверен, что у футболистов сборной России будет шанс закрепить в основе клуба из Санкт-Петербурга.

— Из «Ростова» в «Зенит» перешли полузащитник Александр Ерохин и нападающий Дмитрий Полоз. Как лично вы относитесь к их трансферам в петербургскую команду?

— В «Зенит» пришли игроки сборной России, сильные футболисты. Наверное, это хорошо. Почему я должен относиться к этим трансферам плохо? Думаю, что у Полоза и Ерохина будут шансы закрепиться в основном составе. Если команда хочет добиться больших успехов, необходима высокая конкуренция. Последние два года ребята отыграли на хорошем уровне, поэтому, на мой взгляд, готовы выдерживать конкуренцию в «Зените». Все зависит от них самих.

— Какие сильные качества Полоза и Ерохина пригодятся сине-бело-голубым?

— Полоз – быстрый игрок с хорошим ударом, обладает голевым чутьем. Техника и обводка у Дмитрия тоже на высоком уровне. В общем, он обладает всеми теми качествами, которые должны быть у нападающего. Полоз – несомненно, качественный футболист.

Ерохин выполняет на поле очень большой объем работы. Несмотря на то что у Саши высокий рост, он пластичен, хорошо владеет ногами, технически оснащен как надо.

— Вы некоторое время возглавляли «Ростов», а Полоз тренировался и выступал под вашим руководством. Можете вспомнить какую-нибудь историю, связанную с ним?

— Дима еще и в дубле у меня играл, когда только пришел в «Ростов». Но какие-то истории про него сложно вспомнить. Воспитанный, спокойный, уравновешенный человек. Делает, что ему тренеры говорят, не создает конфликтов. Проблем с ним точно не было. Замечу, что в «Ростове» вообще сложился отличный коллектив. Не зря болельщики кричали с трибун «мужик».

— Скорее всего, Полоз будет конкурировать за место в зенитовской «основе» с Александром Кокориным. На ваш взгляд, Дмитрий превосходит его?

— Не готов утверждать, что Полоз – конкурент Кокорина. Возможно, они вместе будут играть. Здесь все зависит от того, как решит главный тренер, а Роберто Манчини, не исключено, видит ситуацию по-другому. Я всегда говорил и буду говорить: Кокорин – классный футболист. Может, он попал в какую-то не ту струю, не знаю. Но Дима – тоже очень хороший нападающий.

— В летнее межсезонье «Зенит» взял уже четверых игроков «Ростова», в том числе Дениса Терентьева и Кристиана Нобоа. Вас удивляет такой массовый переезд представителей одной команды в Петербург?

— Это футбол! Сегодня ты там, зав­тра здесь. Игроки всегда ищут где лучше, но понятно, что не они одни это решали. Существует и другая сторона – клуб, который подбирает и приглашает новичков. В «Зените» есть люди, занимающиеся селекцией. Знаю, что игроками «Ростова» после их успешного выступления заинтересовались многие команды. Считаю, Нобоа – очень сильный полузащитник. Что касается Терентьева, то его, наверное, берут на перспективу.