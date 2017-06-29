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  • Червиченко: «Завернул бы Смолова в подарочную упаковку и отнес на руках, если бы за него предложили 30 миллионов»

Червиченко: «Завернул бы Смолова в подарочную упаковку и отнес на руках, если бы за него предложили 30 миллионов»

29 июня 2017, 23:02
5

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об интересе московского клуба и «Зенита» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы заплатить за российского форварда 30 миллионов евро отступных.

«Я не думаю, что он может вообще куда-либо перейти. Сомневаюсь, что его отпустят. Но если бы я был руководителем и мне бы сказали, что за Смолова какой-то клуб отдаст 30 миллионов евро, я бы его завернул в подарочную упаковку и отнес лично на руках.

В «Зените» все не так плохо сейчас, есть Дзюба. Возможно, Кокорину что-то ударит в голову, и он снова начнет играть в футбол. А у «Спартака» прекрасно со своими задачами справляется Зе Луиш и Промес. Он, наверное, подойдет именно как российский нападающий для красно-белых. Федор Смолов игрок хороший, много работает. Однако это не тот человек, который может в одиночку решать исход игры, как Халк в прошлом. Он может стать бонусом, дополнением для какой-нибудь команды», – сказал Червиченко.

Почему Смолов в «Спартаке» – это ужасно

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (5)
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карасевщина
1498766963
тебе всегда роль холуя нравилась
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petr69
1498771781
все правильно
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Дядя Серёжа
1498787954
Нам ихние деньги не сосчитать, понятия не понять, всего можно ожидать.
Ответить
Опорник84
1498798401
Как болельщик Спартака скажу, а на кой х..... й нам такой футболист за такие деньжищи!
Ответить
Бульба
1498801259
Слухи
Ответить
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