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  • Ерохин: «Не был бы готов к конкуренции, то не переходил бы в «Зенит»

Ерохин: «Не был бы готов к конкуренции, то не переходил бы в «Зенит»

28 июня 2017, 13:48
8

Полузащитник Александр Ерохин прокомментировал свой переход из «Ростова» в «Зенит». Контракт с питерским клубом рассчитан на три года.

«Впереди много работы. Нужно будет в короткие сроки влиться в коллектив и постараться помочь команде по максимуму. Через несколько дней после окончания чемпионата поступило предложение. Подумав, взвесив все за и против, посоветовавшись с семьей, я его принял.

Манчини — это тоже один из ключевых факторов перехода, это тренер, который добился многого в европейском футболе. Его опыт и знания помогут «Зениту» стать еще лучше. Конечно, готов к такому уровню конкуренции. Если бы я не был к этому готов психологически, то не переходил бы в такую команду. Естественно, я понимаю, что в «Зените» на каждой позиции, в каждой линии играют одни из лучших футболистов в России. Конкуренция — это нормальный процесс, от этого игроки только растут и прибавляют», – заявил Ерохин.

Ерохин в прошедшем сезоне провел в чемпионате России 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Ерохин Александр
Комментарии (8)
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insider_retro
1498647536
Оптимистично... А где критерии оценки игры полузащитника.... Голы, отборы, непроходимость в защите, постоянство на бровке... Всё это шатко и непостоянно... Надо быть морально готовым сидеть на лавке, пока дорогой легионер отрабатывает контракт и отписанные дифирамбы в его адрес.... А ты как равный, но сидишь... До замены... А ты игрок сборной...
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zico2205
1498647741
Карьера- закончилась....В Зенит на длинную скамеечку...Ребята вы хоть головой то думайте- куда идете???
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Tajik-za Zenit
1498647851
На врятли ты готов
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Tsigan
1498651011
Уверен оба будут в основе! Я считаю Ерохина на самом деле сильным футболистом,только нужно найти ему место на поле.только не пойму почему ростов отдал бесплатно двух футболистов которые сидели на контрактах!
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Кирилл_18
1498660559
мешок
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Ass_09
1498662615
Потом говорят что Бавария всех скупает!!! вы на Свой Зенит посмотрите!
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