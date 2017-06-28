Ерохин: «Не был бы готов к конкуренции, то не переходил бы в «Зенит»

Полузащитник Александр Ерохин прокомментировал свой переход из «Ростова» в «Зенит». Контракт с питерским клубом рассчитан на три года.

«Впереди много работы. Нужно будет в короткие сроки влиться в коллектив и постараться помочь команде по максимуму. Через несколько дней после окончания чемпионата поступило предложение. Подумав, взвесив все за и против, посоветовавшись с семьей, я его принял.

Манчини — это тоже один из ключевых факторов перехода, это тренер, который добился многого в европейском футболе. Его опыт и знания помогут «Зениту» стать еще лучше. Конечно, готов к такому уровню конкуренции. Если бы я не был к этому готов психологически, то не переходил бы в такую команду. Естественно, я понимаю, что в «Зените» на каждой позиции, в каждой линии играют одни из лучших футболистов в России. Конкуренция — это нормальный процесс, от этого игроки только растут и прибавляют», – заявил Ерохин.

Ерохин в прошедшем сезоне провел в чемпионате России 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.