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Полоз «Настало время двигаться дальше»

28 июня 2017, 13:37
8

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз прокомментировал свой уход из команды. Футболист продолжит карьеру в «Зените», контракт с которым рассчитан на три года.

«Эти почти шесть лет в «Ростове» были самыми лучшими в моей жизни. Здесь я встретил друзей, женился, тут у меня родился сын. Именно «Ростов» дал мне путь в большой футбол, сделал из меня игрока, и это я всегда буду помнить и ценить. Вместе с «Ростовом» я выиграл Кубок России, мы заняли второе место в РФПЛ, выдали лучший сезон в еврокубках и подарили всей стране незабываемые эмоции. Последние два сезона были уникальными. Чувства, которые я испытывал, выходя на каждый матч в футболке Ростова, желаю испытать каждому!

Настало время двигаться дальше. Спасибо всем болельщикам за поддержку, вы сердце клуба! Тренеры, игроки приходят и уходят, но вы будете всегда, оставайтесь с командой во время взлетов и падений. «Ростов» останется в моем сердце навсегда! – отметил футболист.

В минувшем сезоне Полоз провел 40 поединков, забив 14 мячей и сделав восемь голевых передач.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Полоз Дмитрий
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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zico2205
1498647647
Чтобы не говорили, а Полоз для меня-предатель...Он пришел в клуб, гораздо ранее Бердыева и не являлся его протеже...Его сделал Ростов и уходить на скамеечку Зенита- по крайней мере глупо...Вот поэтому я и уважаю больше Гацкана ,Калачева и других...Карьере полоза- конец...Но очень обидно...
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insider_retro
1498647887
В Зените в этом направлении "вперёд" в этом сезоне и в этом амплуа будут направляться ещё человек пять.... Хотелось бы увидеть надёжу сборной и страны на поле.... А конце сезона услышать интервью про 15-20 ГОЛОВ ЗА СЕЗОН!!!!! Вперёд, удачи!!!....
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Юрэс
1498648195
Наверное это ему Новосельцев подсказал. И бабки есть и Них.....я не делаешь
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Stavropolets
1498648664
Можно пожелать только удачи и показывать такую же хорошую игру как в Ростове.
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vgarakh
1498649718
Жаль, Дима, что ты уходишь. Спасибо тебе за твою игру, за отдачу. Но по-моему ты ошибся покинув Ростов. Без игровой практики ты потеряешь место в сборной, а Могилевец, я думаю вернется в сборную России.
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lexa52rusnnVOLGA
1498654130
зря!!! в зените будет сидеть на замене, лучшеб в рубин к бердыйчику
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