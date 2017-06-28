Полоз «Настало время двигаться дальше»

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз прокомментировал свой уход из команды. Футболист продолжит карьеру в «Зените», контракт с которым рассчитан на три года.

«Эти почти шесть лет в «Ростове» были самыми лучшими в моей жизни. Здесь я встретил друзей, женился, тут у меня родился сын. Именно «Ростов» дал мне путь в большой футбол, сделал из меня игрока, и это я всегда буду помнить и ценить. Вместе с «Ростовом» я выиграл Кубок России, мы заняли второе место в РФПЛ, выдали лучший сезон в еврокубках и подарили всей стране незабываемые эмоции. Последние два сезона были уникальными. Чувства, которые я испытывал, выходя на каждый матч в футболке Ростова, желаю испытать каждому!

Настало время двигаться дальше. Спасибо всем болельщикам за поддержку, вы сердце клуба! Тренеры, игроки приходят и уходят, но вы будете всегда, оставайтесь с командой во время взлетов и падений. «Ростов» останется в моем сердце навсегда! – отметил футболист.

В минувшем сезоне Полоз провел 40 поединков, забив 14 мячей и сделав восемь голевых передач.