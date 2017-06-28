Перес рассказал о причинах увольнения из «Реала» Анчелотти и Бенитеса

Президент «Реала» Флорентино Перес открыл тайную завесу о причинах увольнения в свое время Карло Анчелотти и Рафаэля Бенитеса.

«Анчелотти был уволен по причине того, что команде был необходим новый импульс. В первую очередь в плане физической подготовки.

Мы прикинули, что наиболее подходящим кандидатом на тот момент являлся Бенитес. Потому мы и сделали ставку на него. Но по некоторым причинам он не смог влиться в команду.

Учитывая, что он не дал нужного результата, было принято решение о его увольнении. Я сделал это с болью в сердце, так как он человек «Реала», – цитирует Переса esRadio.

Напомним, что сейчас команду возглавляет Зинедин Зидан.