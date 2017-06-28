Семенову льстит доверие со стороны Кадырова

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов признался, что в прошлом сезоне мог оказаться в одном из московских клубов, но руководство грозненской команды смогло уговорить его остаться. Сам футболист не жалеет о таком решении.

– Мной действительно предметно интересовался столичный клуб. Но меня неправильно поняли. Я хотел перейти в команду, которая играет в еврокубках, но не важно из Москвы она или нет. По стечению обстоятельств переход не состоялся. Мы все моменты обсудили с руководством «Терека», меня обещали отпустить, если поступит хорошее предложение. Сейчас надо работать еще больше и вместе с «Ахматом» попасть в еврокубки, тогда все сложится идеально.

– Говорят, вы и Олег Иванов на особом счету у Рамзана Кадырова. Мол, он лично не хочет отпускать вас из клуба.

– Слышал об этом. Знаю, руководство республики заинтересовано во мне и Олеге. Такое внимание льстит. Стараюсь оправдывать доверие на тренировках и в матчах. Почивать на лаврах никто не собирается. Мы ценим, что имеем.

– Ваш переход сорвался и потому, что «Терек» смог убедить остаться?

– В том числе поэтому. Но в первую очередь не смогли договориться с московским клубом.

– Насколько вам помогает поддержка Рамзана Кадырова на стадионе по микрофону?

– Не понимаю, почему все так рьяно обсуждали эту тему. Часто от фанатов слышишь агрессивные слова, и такое ощущение, что там тоже кто-то кричит в микрофон. Они думают, что могут морально надломить соперника любимой команды, но на самом деле любой шум тебя по-спортивному злит, на эмоциях ты играешь лучше. Так что чем сильнее поддержка, тем приятнее играть не только хозяевам, но и гостям.

– Слышите, что говорит Кадыров?

– Конечно. После его спича оживляются трибуны, это вдохновляет.