Мальдини с разгромным счетом проиграл первый матч в профессиональном теннисе

Легенда итальянского «Милана» Паоло Мальдини дебютировал в профессиональном теннисе. Во вторник бывший футболист провел первый матч в рамках парного разряда турнира серии «Челленджер» в Милане. Партнером Мальдини был его соотечественник Стефано Ландонио.

Итальянская пара уступила дуэту Томаш Беднарек (Польша)/Дэвид Пел (Голландия) с крупным счетом – 1:6, 1:6. Таким образом, в следующий круг прошла интернациональная пара.

На корте теннисисты провели 50 минут.

Напомним, что в составе «Милана» Мальдини пять раз выигрывал Кубок европейских чемпионов