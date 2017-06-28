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Мальдини с разгромным счетом проиграл первый матч в профессиональном теннисе

28 июня 2017, 01:01

Легенда итальянского «Милана» Паоло Мальдини дебютировал в профессиональном теннисе. Во вторник бывший футболист провел первый матч в рамках парного разряда турнира серии «Челленджер» в Милане. Партнером Мальдини был его соотечественник Стефано Ландонио.

Итальянская пара уступила дуэту Томаш Беднарек (Польша)/Дэвид Пел (Голландия) с крупным счетом – 1:6, 1:6. Таким образом, в следующий круг прошла интернациональная пара.

На корте теннисисты провели 50 минут.

Напомним, что в составе «Милана» Мальдини пять раз выигрывал Кубок европейских чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Оффтоп Мальдини Паоло
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