Туран не хочет переходить в «Бешикташ»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран не намерен переезжать в Турцию. Как сообщается, футболист отказался от варианта с «Бешикташем», так как этот клуб является принципиальным соперником «Галатасарая», за который он ранее выступал. По неофициальным данным, «Бешикташ» был готов заплатить за трансфер хавбека 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Туран сыграл 30 матчей, записав на свой счет 13 голов и семь результативных передач. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2020 года.