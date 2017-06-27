Нобоа: «Бердыев звал в «Рубин», но говорил, что это уже не та команда, какой была раньше»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал подробности разговора с главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым, который предлагал 32-летнему эквадорцу перейти в казанский клуб.

Отметим, что Нобоа ранее работал с Бердыевым в «Ростове» и «Рубине».

– Слышал, что и сейчас, вернувшись в «Рубин», Бердыев снова позвал вас к себе?

– Да, у нас был такой разговор. Но тренер сказал: «Кристиан, «Рубин» сейчас не такой, каким был раньше. Игроков очень много. Смотри сам, что для тебя лучше. Принимай решение, исходя из того, как ты сам чувствуешь ситуацию. Я же только хочу сказать тебе большое спасибо за два года в «Ростове». Теперь смотри дальше. И если уже разговаривал с «Зенитом» – конечно, иди».