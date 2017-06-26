Голубин: «Динамо» активно ищет команду для Дьякова, предложений по Погребняку нет»

Начальник селекционного отдела «Динамо» Геннадий Голубин рассказал, как обстоит ситуация с защитником Виталием Дьяковым и нападающим Павлом Погребняком. Напомним, бело-голубые хотят расстаться с обоими игроками.
– Представители Дьякова подыскивают ему варианты трудоустройства, мы также активно ищем варианты для продолжения его карьеры. Сейчас он тренируется со второй командой.
– То есть никаких подвижек нет?
– Определенные есть. Но говорить о них пока преждевременно.
– Есть предметные предложения по Погребняку?
– Нет, все на том же уровне, как и раньше. Сейчас он находится на сборе с командой в Австрии, работает. Вчера участвовал в контрольной игре.
– Как обстоят дела с Данни? Он ответил на предложение клуба?
– Пока без комментариев.
В минувшем сезоне на счету Погребняка восемь матчей в ФНЛ. Дьяков первую часть сезона провел в аренде в «Томи», приняв участие в 14-ти поединках и отметившись одним голом.