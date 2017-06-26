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  • Голубин: «Динамо» активно ищет команду для Дьякова, предложений по Погребняку нет»

Голубин: «Динамо» активно ищет команду для Дьякова, предложений по Погребняку нет»

26 июня 2017, 17:12
10

Начальник селекционного отдела «Динамо» Геннадий Голубин рассказал, как обстоит ситуация с защитником Виталием Дьяковым и нападающим Павлом Погребняком. Напомним, бело-голубые хотят расстаться с обоими игроками.

– Представители Дьякова подыскивают ему варианты трудоустройства, мы также активно ищем варианты для продолжения его карьеры. Сейчас он тренируется со второй командой.

– То есть никаких подвижек нет?

– Определенные есть. Но говорить о них пока преждевременно.

– Есть предметные предложения по Погребняку?

– Нет, все на том же уровне, как и раньше. Сейчас он находится на сборе с командой в Австрии, работает. Вчера участвовал в контрольной игре.

– Как обстоят дела с Данни? Он ответил на предложение клуба?

– Пока без комментариев.

В минувшем сезоне на счету Погребняка восемь матчей в ФНЛ. Дьяков первую часть сезона провел в аренде в «Томи», приняв участие в 14-ти поединках и отметившись одним голом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел Дьяков Виталий
Комментарии (10)
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Asbjorn
1498487113
Погребняк и не нужен никому,а команды которые могли бы его пригласить,зарплату его не потянут
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андрей андреев
1498489048
Пусть Дьяк в Ростов возвращается,играть то некому
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anatolik25
1498490712
Возможно Дьяков сгодился бы в Рубине.. А Паша своё отыграл, максимум Московский Арарат.
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ц
1498493427
Обоих в Динамо 2, всё равно никто не купит.
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Каратель помойников
1498493559
погреба в аратат к роме,будут коньяк на пару глушить)))
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paracetamol
1498493867
Набрали г-на, а теперь его расхлебывают.
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yorgenbarenz
1498494749
Погребняк- жировик на щеке московского динамо.
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tank219
1498495378
попробуйте по частям в рассрочку или бартером
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отдай мои вещи
1498512920
Погребняк участвовал вчера в игре..то-то я думаю вничью сыграли,
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Pourport
1498559127
Почти не играли,а деньги плати!Предложите им контракт на год а сами в чемпионат Таджикистана сдайте в аренды!)))
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