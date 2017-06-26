Голубин: «Динамо» активно ищет команду для Дьякова, предложений по Погребняку нет»

Начальник селекционного отдела «Динамо» Геннадий Голубин рассказал, как обстоит ситуация с защитником Виталием Дьяковым и нападающим Павлом Погребняком. Напомним, бело-голубые хотят расстаться с обоими игроками.

– Представители Дьякова подыскивают ему варианты трудоустройства, мы также активно ищем варианты для продолжения его карьеры. Сейчас он тренируется со второй командой.

– То есть никаких подвижек нет?

– Определенные есть. Но говорить о них пока преждевременно.

– Есть предметные предложения по Погребняку?

– Нет, все на том же уровне, как и раньше. Сейчас он находится на сборе с командой в Австрии, работает. Вчера участвовал в контрольной игре.

– Как обстоят дела с Данни? Он ответил на предложение клуба?

– Пока без комментариев.

В минувшем сезоне на счету Погребняка восемь матчей в ФНЛ. Дьяков первую часть сезона провел в аренде в «Томи», приняв участие в 14-ти поединках и отметившись одним голом.