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    Голубин: «Динамо» активно ищет команду для Дьякова, предложений по Погребняку нет»

    Начальник селекционного отдела «Динамо» Геннадий Голубин рассказал, как обстоит ситуация с защитником Виталием Дьяковым и нападающим Павлом Погребняком. Напомним, бело-голубые хотят расстаться с обоими игроками.

    – Представители Дьякова подыскивают ему варианты трудоустройства, мы также активно ищем варианты для продолжения его карьеры. Сейчас он тренируется со второй командой.

    – То есть никаких подвижек нет?

    – Определенные есть. Но говорить о них пока преждевременно.

    – Есть предметные предложения по Погребняку?

    – Нет, все на том же уровне, как и раньше. Сейчас он находится на сборе с командой в Австрии, работает. Вчера участвовал в контрольной игре.

    – Как обстоят дела с Данни? Он ответил на предложение клуба?

    – Пока без комментариев.

    В минувшем сезоне на счету Погребняка восемь матчей в ФНЛ. Дьяков первую часть сезона провел в аренде в «Томи», приняв участие в 14-ти поединках и отметившись одним голом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.06.2017 17:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 27 июня 2017, 13:25

      Почти не играли,а деньги плати!Предложите им контракт на год а сами в чемпионат Таджикистана сдайте в аренды!)))

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 27 июня 2017, 00:35

      Погребняк участвовал вчера в игре..то-то я думаю вничью сыграли,

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 19:42

      попробуйте по частям в рассрочку или бартером

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 июня 2017, 19:32

      Погребняк- жировик на щеке московского динамо.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 26 июня 2017, 19:17

      Набрали г-на, а теперь его расхлебывают.

      1
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 26 июня 2017, 19:12

      погреба в аратат к роме,будут коньяк на пару глушить)))

      0
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      Рейтинг: +277

      ц 26 июня 2017, 19:10

      Обоих в Динамо 2, всё равно никто не купит.

      0
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      Рейтинг: +65

      anatolik25 26 июня 2017, 18:25

      Возможно Дьяков сгодился бы в Рубине.. А Паша своё отыграл, максимум Московский Арарат.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 июня 2017, 17:57

      Пусть Дьяк в Ростов возвращается,играть то некому

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 июня 2017, 17:25

      Погребняк и не нужен никому,а команды которые могли бы его пригласить,зарплату его не потянут

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