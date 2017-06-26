Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зобнин тренируется по шесть часов в день, чтобы восстановиться от травмы

Зобнин тренируется по шесть часов в день, чтобы восстановиться от травмы

26 июня 2017, 10:12
16

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как проходит его восстановление от повреждения крестообразных связок колена.

Напомним, в связи с серьезной травмой 23-летний игрок не помог сборной России на Кубке конфедераций-2017.

– Как самочувствие, Роман?

– Хорошее. И настрой позитивный. По той простой причине, что самое страшное осталось позади.

– Что говорят итальянские врачи?

– Они меня хвалят.

– За что?

– Видимо, за то, что я усердно, если так можно сказать, тренируюсь и тщательно выполняю все их рекомендации.

– Сколько часов в день вы проводите в тренажерном зале?

– Шесть: три утром и три вечером. Устаю, конечно. Но мысли о том, что каждый день и даже каждое упражнение приближают меня к желанной цели – возвращению в футбол, придают мне дополнительные силы и увеличивают эмоциональный запал.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1498462826
Здоровья Ром,возвращайся скорее.
Ответить
SEREZHA7575
1498464066
Рома ,выздоравливай!!!!!!! ты нужен Спартаку!!!!!!!!
Ответить
oyabun
1498464190
Вот Роман во всем такой трудяга. Что на поле пахал без поблажек к самому себе, что с травмой - не жалеет себя. Огромное уважение за такое трудолюбие и целеустремленность! Дай бог чтобы побыстрее пришел в норму и без рецидивов.
Ответить
OfaZavr
1498466580
Молодец. Подход настоящего профессионала.
Ответить
Алекc
1498469034
вот это настоящий боец! Рома, ждем с нетерпением твое возвращение в строй!
Ответить
tank219
1498470167
Ты еще на чемпионате мира в сборную турнира попадешь.
Ответить
Houston
1498470786
КРАСАВЧИК!
Ответить
RedWhiteFans2
1498474889
Спасибо Рома, что показал всем футболистам и недофутболиста как надо идти к цели и как это непросто даётся. Держись и иди только вперёд! Мы ждём тебя!
Ответить
MaxSpartakM
1498477717
Красава Ромка
Ответить
спартак спартаков1
1498482903
выздоровления скорейшего
Ответить
Главные новости
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
4
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
11
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
Все новости
Все новости
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
1
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
1
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
2
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
3
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
1
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
8
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
6
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
8
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+