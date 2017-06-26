Зобнин тренируется по шесть часов в день, чтобы восстановиться от травмы

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как проходит его восстановление от повреждения крестообразных связок колена.
Напомним, в связи с серьезной травмой 23-летний игрок не помог сборной России на Кубке конфедераций-2017.
– Как самочувствие, Роман?
– Хорошее. И настрой позитивный. По той простой причине, что самое страшное осталось позади.
– Что говорят итальянские врачи?
– Они меня хвалят.
– За что?
– Видимо, за то, что я усердно, если так можно сказать, тренируюсь и тщательно выполняю все их рекомендации.
– Сколько часов в день вы проводите в тренажерном зале?
– Шесть: три утром и три вечером. Устаю, конечно. Но мысли о том, что каждый день и даже каждое упражнение приближают меня к желанной цели – возвращению в футбол, придают мне дополнительные силы и увеличивают эмоциональный запал.