Зобнин тренируется по шесть часов в день, чтобы восстановиться от травмы

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как проходит его восстановление от повреждения крестообразных связок колена.

Напомним, в связи с серьезной травмой 23-летний игрок не помог сборной России на Кубке конфедераций-2017.

– Как самочувствие, Роман?

– Хорошее. И настрой позитивный. По той простой причине, что самое страшное осталось позади.

– Что говорят итальянские врачи?

– Они меня хвалят.

– За что?

– Видимо, за то, что я усердно, если так можно сказать, тренируюсь и тщательно выполняю все их рекомендации.

– Сколько часов в день вы проводите в тренажерном зале?

– Шесть: три утром и три вечером. Устаю, конечно. Но мысли о том, что каждый день и даже каждое упражнение приближают меня к желанной цели – возвращению в футбол, придают мне дополнительные силы и увеличивают эмоциональный запал.