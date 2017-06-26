Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зобнин тренируется по шесть часов в день, чтобы восстановиться от травмы

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как проходит его восстановление от повреждения крестообразных связок колена.

    Напомним, в связи с серьезной травмой 23-летний игрок не помог сборной России на Кубке конфедераций-2017.

    – Как самочувствие, Роман?

    – Хорошее. И настрой позитивный. По той простой причине, что самое страшное осталось позади.

    – Что говорят итальянские врачи?

    – Они меня хвалят.

    – За что?

    – Видимо, за то, что я усердно, если так можно сказать, тренируюсь и тщательно выполняю все их рекомендации.

    – Сколько часов в день вы проводите в тренажерном зале?

    – Шесть: три утром и три вечером. Устаю, конечно. Но мысли о том, что каждый день и даже каждое упражнение приближают меня к желанной цели – возвращению в футбол, придают мне дополнительные силы и увеличивают эмоциональный запал.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2017 10:12
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      kamaz89 27 июня 2017, 10:41

      Молодец! Здоровья тебе! Быстрее в строй для новых побед со Спартаком!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 26 июня 2017, 21:03

      красавчик,красава просто зе бест

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 26 июня 2017, 20:54

      ждем с нетерпением в основе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 26 июня 2017, 20:53

      Здоровья тебе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +417

      leonard1984 26 июня 2017, 19:24

      Рома не переусердствуй, ты нужен здоровым полностью, а не на короткое время.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 26 июня 2017, 16:15

      выздоровления скорейшего

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 26 июня 2017, 14:48

      Красава Ромка

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 26 июня 2017, 14:01

      Спасибо Рома, что показал всем футболистам и недофутболиста как надо идти к цели и как это непросто даётся. Держись и иди только вперёд! Мы ждём тебя!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov > RedWhiteFans2 26 июня 2017, 21:13

      Хотел написать тоже самое! У Ромки профессиональный подход!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 26 июня 2017, 12:53

      КРАСАВЧИК!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 12:42

      Ты еще на чемпионате мира в сборную турнира попадешь.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11