«Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут перехватить Дембеле у «Барселоны»

Ну вот одна из официальных причин увольнения Тухеля была в том, что у него был конфликт с игроками и тут же новость , что игрок хочет уйти из Боруссии потому , что уволили Тухеля. Безусловно все кто следил за Дортмундом прекрасно понимали , что дело не в конфликте с игроками , а конфликты с руководством клуба ( думаю Боруссия удержит Дембеле как минимум еще на один, два года).
Нападающий «Боруссии» Усман Дембеле не перейдет в «Барселону», сообщает eurosport.co.uk. Главными претендентами на лучшего молодого игрока Бундеслиги являются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Дембеле склоняется к переезду в Англию из-за ухода с поста тренера «Боруссии» Томаса Тухеля. Дортмундский клуб требует за игрока 80 миллионов евро.
В предыдущем сезоне Бундеслиги Дембеле провел 32 игры, забив шесть голов и сделав 12 голевых передач. Его стоимость составляет 33 миллиона евро.