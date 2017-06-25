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    «Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут перехватить Дембеле у «Барселоны»

    Нападающий «Боруссии» Усман Дембеле не перейдет в «Барселону», сообщает eurosport.co.uk. Главными претендентами на лучшего молодого игрока Бундеслиги являются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Дембеле склоняется к переезду в Англию из-за ухода с поста тренера «Боруссии» Томаса Тухеля. Дортмундский клуб требует за игрока 80 миллионов евро.

    В предыдущем сезоне Бундеслиги Дембеле провел 32 игры, забив шесть голов и сделав 12 голевых передач. Его стоимость составляет 33 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2017 12:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 июня 2017, 13:33

      Ну вот одна из официальных причин увольнения Тухеля была в том, что у него был конфликт с игроками и тут же новость , что игрок хочет уйти из Боруссии потому , что уволили Тухеля. Безусловно все кто следил за Дортмундом прекрасно понимали , что дело не в конфликте с игроками , а конфликты с руководством клуба ( думаю Боруссия удержит Дембеле как минимум еще на один, два года).

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