«Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут перехватить Дембеле у «Барселоны»

Нападающий «Боруссии» Усман Дембеле не перейдет в «Барселону», сообщает eurosport.co.uk. Главными претендентами на лучшего молодого игрока Бундеслиги являются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Дембеле склоняется к переезду в Англию из-за ухода с поста тренера «Боруссии» Томаса Тухеля. Дортмундский клуб требует за игрока 80 миллионов евро.

В предыдущем сезоне Бундеслиги Дембеле провел 32 игры, забив шесть голов и сделав 12 голевых передач. Его стоимость составляет 33 миллиона евро.