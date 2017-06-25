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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут перехватить Дембеле у «Барселоны»

25 июня 2017, 12:12
1

Нападающий «Боруссии» Усман Дембеле не перейдет в «Барселону», сообщает eurosport.co.uk. Главными претендентами на лучшего молодого игрока Бундеслиги являются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Дембеле склоняется к переезду в Англию из-за ухода с поста тренера «Боруссии» Томаса Тухеля. Дортмундский клуб требует за игрока 80 миллионов евро.

В предыдущем сезоне Бундеслиги Дембеле провел 32 игры, забив шесть голов и сделав 12 голевых передач. Его стоимость составляет 33 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед Боруссия Д Дембеле Усман
Комментарии (1)
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hevbn 28
1498386835
Ну вот одна из официальных причин увольнения Тухеля была в том, что у него был конфликт с игроками и тут же новость , что игрок хочет уйти из Боруссии потому , что уволили Тухеля. Безусловно все кто следил за Дортмундом прекрасно понимали , что дело не в конфликте с игроками , а конфликты с руководством клуба ( думаю Боруссия удержит Дембеле как минимум еще на один, два года).
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