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    «Рома» купит Пеллегрини за 10 миллионов, в 2015 году римляне отпустили полузащитника за 1,25 миллиона

    В апреле «Бомбардир» писал об интересе «Милана» к полузащитнику «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини. Итальянские СМИ сообщали о том, что 21-летнего итальянца претендует «Рома». Согласно Football Italia, римский клуб оформит трансфер в течение ближайших двух суток.

    Игрок находится в расположении молодежной сборной Италии, которая готовится сыграть матч 1/2 финала Евро-U21 против команды сверстников из Германии. По данным источника, в случае выхода итальянцев в финал, представители клуба прилетят в Польшу для подписания контракта.

    В минувшем сезоне Пеллегрини забил восемь голов и отдал восемь результативных передач в 34-х матчах. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 12 миллионов евро. Ожидается, что «джаллоросси» купят игрока за 10 миллионов – эта сумма прописана в рамках опции выкупа.

    Футболист является воспитанником «Ромы». В июне 2015-го года столичный клуб продал его в «Сассуоло» за 1,25 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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    25.06.2017 10:38
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