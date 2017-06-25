«Рома» купит Пеллегрини за 10 миллионов, в 2015 году римляне отпустили полузащитника за 1,25 миллиона

В апреле «Бомбардир» писал об интересе «Милана» к полузащитнику «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини. Итальянские СМИ сообщали о том, что 21-летнего итальянца претендует «Рома». Согласно Football Italia, римский клуб оформит трансфер в течение ближайших двух суток.

Игрок находится в расположении молодежной сборной Италии, которая готовится сыграть матч 1/2 финала Евро-U21 против команды сверстников из Германии. По данным источника, в случае выхода итальянцев в финал, представители клуба прилетят в Польшу для подписания контракта.

В минувшем сезоне Пеллегрини забил восемь голов и отдал восемь результативных передач в 34-х матчах. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 12 миллионов евро. Ожидается, что «джаллоросси» купят игрока за 10 миллионов – эта сумма прописана в рамках опции выкупа.

Футболист является воспитанником «Ромы». В июне 2015-го года столичный клуб продал его в «Сассуоло» за 1,25 миллиона евро.