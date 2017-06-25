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    «Хетафе» вернулся в Примеру спустя сезон

    В финале плей-офф Сегунды за место в Примере на сезон-2016/17 «Хетафе» обыграл «Тенерифе» со счетом 3:1. Общий счет по сумме двух матчей – 3:2.

    Таким образом, подопечные Хосе Бордаласа гарантировали себе участие в матчах высшего дивизиона Испании на следующий сезон. «Хетафе» лишился места в Ла Лиге по итогам сезона-2015/16, заняв 19-е место в турнирной таблице. До этого клуб выступал в Примере на протяжении 13-ти лет.

    Испания. Сегунда. Плей-офф. Финал. Ответный матч

    Хетафе – Тенерифе – 3:1 (3:1, 3:2 по сумме двух встреч)

    Голы: 1:0 – Форлин, 9; 2:0 – Пачеко, 12; 2:1 – Лозано 3:1 – Пачеко, 37.

    Источник: Twitter

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    25.06.2017 00:44
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