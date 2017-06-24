Агент: «Агуэро останется в «Манчестер Сити», это точно»

Эрнан Регера, агент нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, опроверг информацию об уходе 29-летнего аргентинца из команды Хосепа Гвардиолы.

«Болельщики могут быть спокойны. Серхио останется в «Сити», это точно. Мы еще не получили предложения по продлению контракта (срок текущего истекает в июне 2019-го года – прим. «Бомбардира»), но Агуэро счастлив и не переживает по этому поводу. Конфликт с Гвардиолой? Это просто слухи. У них отличные отношения. В следующем сезоне Серхио хочет помочь команде выиграть АПЛ и Лигу чемпионов», – сказал представитель двукратного чемпиона Англии.

В минувшем сезоне Агуэро забил 33 гола и отдал семь результативных передач в 45-ти матчах всех турниров. «Сити» завершил сезон в национальном первенстве на третьем месте в турнирной таблице.