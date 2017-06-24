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    Алдонин считает, что Головин способен сходу заиграть в АПЛ

    Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин подчеркнул, что нынешний уровень хавбека армейцев Александра Головина позволит ему заиграть в АПЛ уже сегодня. Ранее СМИ сообщили, что интерес к 21-летнему игроку проявляет «Арсенал» и лично главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

    – Что можете сказать об игре Головина, которого так активно сватают в «Арсенал»?

    – Саша показывает неплохой футбол, берет на себя игру, активно участвует как в атакующих действиях, так и в оборонительных.

    – Уровень его сегодняшней игры позволит ему с ходу заиграть в чемпионате Англии?

    – Почему нет? Он молодой и перспективный парень, в ЦСКА уже один из лидеров. Для него интерес со стороны британских клубов является дополнительным стимулом улучшать свою игру. Думаю, он смог бы реализовать себя уже сегодня.

    В минувшем сезоне Головин провел 37 поединков, забил три гола и четыре раза ассистировал партнерам по команде.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.06.2017 13:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 24 июня 2017, 16:13

      Только вперед....

      0
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      Рейтинг: +32

      int5 24 июня 2017, 16:06

      После аршавина хрен кого арсен из России купит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +56

      первый третий с права 24 июня 2017, 15:09

      да что он такого сделал чтоб там играть?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > первый третий с права 24 июня 2017, 15:11

      он просто типо молод и перспективен) таким будет оставаться еще лет 7 как и Кокорин)

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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > ФК_Полоцк 24 июня 2017, 15:16

      вот вот как Кокорин

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 24 июня 2017, 13:45

      Головин способен сходу поломаться в АПЛ

      0
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