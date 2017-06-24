Алдонин считает, что Головин способен сходу заиграть в АПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин подчеркнул, что нынешний уровень хавбека армейцев Александра Головина позволит ему заиграть в АПЛ уже сегодня. Ранее СМИ сообщили, что интерес к 21-летнему игроку проявляет «Арсенал» и лично главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

– Что можете сказать об игре Головина, которого так активно сватают в «Арсенал»?

– Саша показывает неплохой футбол, берет на себя игру, активно участвует как в атакующих действиях, так и в оборонительных.

– Уровень его сегодняшней игры позволит ему с ходу заиграть в чемпионате Англии?

– Почему нет? Он молодой и перспективный парень, в ЦСКА уже один из лидеров. Для него интерес со стороны британских клубов является дополнительным стимулом улучшать свою игру. Думаю, он смог бы реализовать себя уже сегодня.

В минувшем сезоне Головин провел 37 поединков, забил три гола и четыре раза ассистировал партнерам по команде.