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Алдонин считает, что Головин способен сходу заиграть в АПЛ

24 июня 2017, 13:38
6

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин подчеркнул, что нынешний уровень хавбека армейцев Александра Головина позволит ему заиграть в АПЛ уже сегодня. Ранее СМИ сообщили, что интерес к 21-летнему игроку проявляет «Арсенал» и лично главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

– Что можете сказать об игре Головина, которого так активно сватают в «Арсенал»?

– Саша показывает неплохой футбол, берет на себя игру, активно участвует как в атакующих действиях, так и в оборонительных.

– Уровень его сегодняшней игры позволит ему с ходу заиграть в чемпионате Англии?

– Почему нет? Он молодой и перспективный парень, в ЦСКА уже один из лидеров. Для него интерес со стороны британских клубов является дополнительным стимулом улучшать свою игру. Думаю, он смог бы реализовать себя уже сегодня.

В минувшем сезоне Головин провел 37 поединков, забил три гола и четыре раза ассистировал партнерам по команде.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Алдонин Евгений Головин Александр
Комментарии (6)
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ФК_Полоцк
1498301116
Головин способен сходу поломаться в АПЛ
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первый третий с права
1498306188
да что он такого сделал чтоб там играть?
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int5
1498309608
После аршавина хрен кого арсен из России купит
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Spartak-SV
1498310018
Только вперед....
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