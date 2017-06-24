Высокая зарплата Руни отпугивает потенциальных покупателей

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни на данный момент не имеет предложений от других клубов для продолжения карьеры. Проблема заключается в высокой зарплате футболиста. К тому же руководство «МЮ» планирует выручить деньги за его продажу, а не отпускать бесплатно.

Напомним, что действующий контракт Руни с клубом рассчитан до 2018 года. В нем есть опция о продлении срока действия еще на год. Зарплата футболиста составляет примерно 343 тысячи евро в неделю.

Известно, что «Эвертон» хотел бы вернуть Руни, но все эти факторы сводят на нет желания руководства клуба.