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    Высокая зарплата Руни отпугивает потенциальных покупателей

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни на данный момент не имеет предложений от других клубов для продолжения карьеры. Проблема заключается в высокой зарплате футболиста. К тому же руководство «МЮ» планирует выручить деньги за его продажу, а не отпускать бесплатно.

    Напомним, что действующий контракт Руни с клубом рассчитан до 2018 года. В нем есть опция о продлении срока действия еще на год. Зарплата футболиста составляет примерно 343 тысячи евро в неделю.

    Известно, что «Эвертон» хотел бы вернуть Руни, но все эти факторы сводят на нет желания руководства клуба.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.06.2017 08:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 24 июня 2017, 11:14

      да он старик уже..а ценник не опускают..

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 июня 2017, 10:02

      Ничего так зарплатка) Где китайцы ?

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