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  • Тренер «Ривер Плейта» подтвердил, что Дриусси станет игроком «Зенита»

Тренер «Ривер Плейта» подтвердил, что Дриусси станет игроком «Зенита»

23 июня 2017, 19:33
10

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо подтвердил информацию, согласно которой нападающий Себастьян Дриусси перейдет в «Зенит».

«Зенит» сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Я общался с Себастьяном, и он решительно настроен перейти в российский клуб. Думаю, для него это будет серьезный шаг в карьере», – сказал Гальярдо.

Ранее сообщалось, что за переход 21-летнего аргентинца «Зенит» заплатит 15 миллионов, а игрок подпишет контракт, рассчитанный на пять лет.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Ривер Плейт Дриусси Себастьян Гальярдо Марсело
Комментарии (10)
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Сильвербой
1498236720
Зенит это "кладбище" молодых игроков!
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Tajik-za Zenit
1498237476
Ох ждём
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Mahone
1498238165
Зенит с ума сошел,скольких покупает,в команде будет 15 легионеров,только чтобы стать чемпионами? Верните халка и Витселя и все
Ответить
kykyi
1498238170
Своих алкашей не хватает, решили прикупить заграничных нариков?
Ответить
первый третий с права
1498239683
29 матчей-29 голов впечатляет
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dok66
1498239878
А ка же дисквал ! Или Зене - по фиг !
Ответить
Nerlinger
1498240251
Куда Зенит набирает??? Итак состава 4 уже есть...
Ответить
Dmirubo
1498240635
Сколько же Зенит покупает человек сидеть на лавочку:)
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Garrincha58
1498242863
еще один бромантанщик появится в российском футболе
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