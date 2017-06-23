Тренер «Ривер Плейта» подтвердил, что Дриусси станет игроком «Зенита»

еще один бромантанщик появится в российском футболе
Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо подтвердил информацию, согласно которой нападающий Себастьян Дриусси перейдет в «Зенит».
«Зенит» сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Я общался с Себастьяном, и он решительно настроен перейти в российский клуб. Думаю, для него это будет серьезный шаг в карьере», – сказал Гальярдо.
Ранее сообщалось, что за переход 21-летнего аргентинца «Зенит» заплатит 15 миллионов, а игрок подпишет контракт, рассчитанный на пять лет.