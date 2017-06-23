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    Тренер «Ривер Плейта» подтвердил, что Дриусси станет игроком «Зенита»

    Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо подтвердил информацию, согласно которой нападающий Себастьян Дриусси перейдет в «Зенит».

    «Зенит» сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Я общался с Себастьяном, и он решительно настроен перейти в российский клуб. Думаю, для него это будет серьезный шаг в карьере», – сказал Гальярдо.

    Ранее сообщалось, что за переход 21-летнего аргентинца «Зенит» заплатит 15 миллионов, а игрок подпишет контракт, рассчитанный на пять лет.

    Источник: Twitter

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    23.06.2017 19:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июня 2017, 21:34

      еще один бромантанщик появится в российском футболе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 23 июня 2017, 20:57

      Сколько же Зенит покупает человек сидеть на лавочку:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 июня 2017, 20:50

      Куда Зенит набирает??? Итак состава 4 уже есть...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Nerlinger 24 июня 2017, 12:49

      Новому тренеру нужен выбор, потом распродадут и по арендам раздадут кто не нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июня 2017, 20:44

      А ка же дисквал ! Или Зене - по фиг !

      0
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 23 июня 2017, 20:41

      29 матчей-29 голов впечатляет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 июня 2017, 20:16

      Своих алкашей не хватает, решили прикупить заграничных нариков?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 июня 2017, 20:16

      Зенит с ума сошел,скольких покупает,в команде будет 15 легионеров,только чтобы стать чемпионами? Верните халка и Витселя и все

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 июня 2017, 20:04

      Ох ждём

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 июня 2017, 19:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит это "кладбище" молодых игроков!

      -4
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