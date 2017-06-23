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    Орлов: «Все говорят о Смолове, но его не приглашает в Европу ни одна команда. Потому что низкий уровень»

    Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов после поражения сборной России от Португалии (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций подчеркнул, что у подопечных Станислава Черчесова нет психологии победителя. Также Орлов отметил, что национальной сборной не хватает командных связок.

    «Португалии мы проиграли еще до игры. Мы играем дома, в России. Это фактор собственного поля. Это когда у тебя за спиной рев трибун, когда у тебя свой климат, воздух, которым ты дышишь, все родное, родственники, близкие... Ты должен себя проявить. И вот на первых же минутах мы увидели некую трусливую... ну не тактику (смеется).

    Спортом, если нет психологии победителя, не надо заниматься. У меня впечатление, что у ряда игроков сборной России нет выработанной психологии победителя. Возможно, у нас не хватает опыта. Все сейчас говорят о Федоре Смолове. Но его ни одна команда не приглашает в Европу. Потому что низкий уровень, и вчера это стало видно.

    Футбол – командная игра, а у нас нет ни одной связки. Мы как лоскутное одеяло. Смолов из «Краснодара», Полоз из «Ростова», Самедов – из «Спартака». Как им найти взаимодействие?» – сказал Орлов.

    Напомним, что следующий матч сборная России проведет в субботу, 24 июня на стадионе «Казань Арена» против команды Мексики.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    23.06.2017 14:26
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +450

      Houston 23 июня 2017, 23:29

      Старый дело говорит однако....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 23 июня 2017, 22:34

      Это тот случай, когда с Орловым надо соглашаться.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +41

      avfc71 23 июня 2017, 21:52

      пусть вспомнит аршавина где он сейчас?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -17

      Марсович 23 июня 2017, 21:49

      Золотые слова. Смолов мертвец

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 23 июня 2017, 20:48

      Я думал, Орлов адекватный человек - лучше бы я не думал))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 июня 2017, 19:42

      да и Португалия далеко не такая мощная да выйграли евро но таже Франция сильнее по составу могли и наши забить могли еще пропустить тут игра была примерно ровной португальца повезло

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2017, 18:56

      Сборная на то и сборная, что игроки из разных команд. Всегда так было, а он несёт опят что-то.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 23 июня 2017, 18:12

      Смолова надо мячами снабжать, такие простые вещи должен занать даже комментатор. Сказал бы конкретно, что тренер - лох, вот тогда было бы всё предельно ясно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 23 июня 2017, 17:57

      Сказал лишь бы сказать.
      Мы как лоскутное одеяло. Смолов из «Краснодара», Полоз из «Ростова», Самедов – из «Спартака». Как им найти взаимодействие?»
      Кто нибудь видел сборную состоящую из игроков одного клуба?

      Все сейчас говорят о Федоре Смолове. Но его ни одна команда не приглашает в Европу. Потому что низкий уровень, и вчера это стало видно.
      Смолов 2 года вподряд лучший бомбардир. При том, что в нашей стране полно легионеров играет. Поэтому не такой уж и низкий у него уровень.

      2
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      Рейтинг: -17

      Марсович > Argon 23 июня 2017, 21:50

      Урал Краснодар. Кубковый матч. Федя показал себя во всей красе

      -1
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      Рейтинг: +1168

      Argon > Марсович 26 июня 2017, 22:12

      У всех бывают неудачи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 июня 2017, 17:27

      Мамаев и Кокорин, вот это давняя и проверенная связка.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Kulimen 23 июня 2017, 17:57

      Разобраться бы - кто связующий, а кто связуемый....

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      Рейтинг: +1687

      Tostao > insider_retro 23 июня 2017, 18:13

      Ты хотел сказать: кто активный, а кто пассивный? )))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Tostao 23 июня 2017, 18:29

      Что спросил, то спросил....

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