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  • Орлов: «Все говорят о Смолове, но его не приглашает в Европу ни одна команда. Потому что низкий уровень»

Орлов: «Все говорят о Смолове, но его не приглашает в Европу ни одна команда. Потому что низкий уровень»

23 июня 2017, 14:26
60

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов после поражения сборной России от Португалии (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций подчеркнул, что у подопечных Станислава Черчесова нет психологии победителя. Также Орлов отметил, что национальной сборной не хватает командных связок.

«Португалии мы проиграли еще до игры. Мы играем дома, в России. Это фактор собственного поля. Это когда у тебя за спиной рев трибун, когда у тебя свой климат, воздух, которым ты дышишь, все родное, родственники, близкие... Ты должен себя проявить. И вот на первых же минутах мы увидели некую трусливую... ну не тактику (смеется).

Спортом, если нет психологии победителя, не надо заниматься. У меня впечатление, что у ряда игроков сборной России нет выработанной психологии победителя. Возможно, у нас не хватает опыта. Все сейчас говорят о Федоре Смолове. Но его ни одна команда не приглашает в Европу. Потому что низкий уровень, и вчера это стало видно.

Футбол – командная игра, а у нас нет ни одной связки. Мы как лоскутное одеяло. Смолов из «Краснодара», Полоз из «Ростова», Самедов – из «Спартака». Как им найти взаимодействие?» – сказал Орлов.

Напомним, что следующий матч сборная России проведет в субботу, 24 июня на стадионе «Казань Арена» против команды Мексики.

Источник: «Эхо Москвы»
Кубок конфедераций Россия Смолов Федор Орлов Геннадий
Комментарии (60)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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семёнычев
1498217618
Спасибо Черчесову,что не взял Коко,за которого так рвёт глотку Орлов, а то бы и Зеландии проиграли и Смолову бы вообще дорога в Европу закрылась...
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СПАРТ-ТАК
1498217851
Тебя тоже не берут ни на один канал!!!!
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Nesterenko
1498217900
Да молчал бы уже, достал. "Нет ни одной связки....". А какая тактика была у Зенита в этом году??
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acer2003
1498218091
Что за чушь несёт Орлов ! В сб. Германии или Франции все в одной команде играют в чемпионате ? Большинство игроков в чемпах разных стран ! Но там ИГРОКИ !!! У них есть и игра и взаимодействие и техника ! Просто надо учить и учиться играть, а не трепать языком !!!!!
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momwig_
1498218310
Смолов из Краснодара, Полоз из Ростова, Самедов из Спартака... как им найти взаимодействие? Яйца большие, ноги короткие, трава высокая... Жесть просто, всё против нас. Роналду из Реала, Бернарду Силва из Монако, Андре Силва из Порту, Андре Гомеш из Барселоны... Может что-то в консерватории подправить?©
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ded-53
1498219193
На то она и сборная что один из Краснодара, другой из Спартака и т. д. Как будто это Орлову неизвестно.
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Lester84
1498221590
Все говорят об Орлове, но его не приглашает на работу сейчас ни один спортивный канал. Потому что низкий уровень интеллекта, старческое слабоумие
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Юрий Крутько
1498222021
Оскорбить легче всего,но тем не менее,в России Смолов два раза становится лучшим бомбардиром,при этом опережая всех легионеров(в том числе и самого любимого Орловым Халка в сезоне 2015-2016г).То что, Федя проиграл практически все единоборства виноват не только он,а вся команда,ведь получал мяч Федор перед двумя,а то и тремя игроками...Команда молодая,задорная,класса не хватает,но перспектива есть-надо работать...
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Asbjorn
1498222030
Гена опять бред несет,сборная поэтому и называется сборной,потому что собирают игроков из разных клубов
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subbotaspartak
1498224747
Играл бы Смолов за Зенит, Был бы знаменит, А в остальных командах фуфло, Это я говорю - Орлов...
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