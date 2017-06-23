Орлов: «Все говорят о Смолове, но его не приглашает в Европу ни одна команда. Потому что низкий уровень»

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов после поражения сборной России от Португалии (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций подчеркнул, что у подопечных Станислава Черчесова нет психологии победителя. Также Орлов отметил, что национальной сборной не хватает командных связок.

«Португалии мы проиграли еще до игры. Мы играем дома, в России. Это фактор собственного поля. Это когда у тебя за спиной рев трибун, когда у тебя свой климат, воздух, которым ты дышишь, все родное, родственники, близкие... Ты должен себя проявить. И вот на первых же минутах мы увидели некую трусливую... ну не тактику (смеется).

Спортом, если нет психологии победителя, не надо заниматься. У меня впечатление, что у ряда игроков сборной России нет выработанной психологии победителя. Возможно, у нас не хватает опыта. Все сейчас говорят о Федоре Смолове. Но его ни одна команда не приглашает в Европу. Потому что низкий уровень, и вчера это стало видно.

Футбол – командная игра, а у нас нет ни одной связки. Мы как лоскутное одеяло. Смолов из «Краснодара», Полоз из «Ростова», Самедов – из «Спартака». Как им найти взаимодействие?» – сказал Орлов.

Напомним, что следующий матч сборная России проведет в субботу, 24 июня на стадионе «Казань Арена» против команды Мексики.